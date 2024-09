TV-Sensation: Trainiert einer der Klitschkos Stefan Raab für Kampf?

Köln - Nur noch acht Tage, dann kehrt "TV total"-Ikone Stefan Raab (57) auf die TV-Bühne zurück. In Düsseldorf steigt der Entertainer zum dritten Mal gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47) in den Ring . Wird der Kölner auf den Kampf von einer echten Legende vorbereitet?

Der Entertainer will wissen, um welchen Doktor es sich handele. Darauf antwortet Pamela kryptisch: "Der Doktor!"

Doch der extrem pummelig wirkende Raab entgegnet der Dame: "Coach, das hilft alles nichts. Ich glaube, ich rufe mal Pamela Reif an."

In einem neuen Teaser zum bevorstehenden Fight ist der 57-Jährige zu sehen, wie er mehrfach auf einen Boxsack haut und Liegestützen macht.

Der Kölner kämpft zum dritten Mal gegen Regina Halmich (47). © Rolf Vennenbernd/dpa

Und schon gehen die Spekulationen in den sozialen Medien los. Aber vor allem zwei Namen werden genannt: Dr. Eisenfaust und Dr. Steelhammer!

Wer mit den beiden Spitznamen nichts anfangen kann: Dabei handelt es sich um die ehemaligen Schwergewichtsweltmeister Vitali (53) und Wladimir Klitschko (48).

Was dafür sprechen würde, ist, dass der Kölner Privatsender RTL, der den Kampf zwischen Raab und Halmich am 14. September übertragen wird, einst der Haussender der in der Ukraine geborenen Brüder gewesen ist. Zudem waren beide auch schon damals bei Stefan Raab bei "TV total" zu Gast.

Kommt es also zur Sensation und einer der beiden ehemaligen Weltmeister trainiert den 57-jährigen Entertainer für den Fight gegen die Ex-Profiboxerin?

Wenn, dann wird es sich sehr wahrscheinlich um Wladimir handeln, denn Vitali ist immer noch Bürgermeister von Kiew und hat mit dem russischen Angriffskrieg genug zu tun.