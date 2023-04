TV-Überraschung: Es wird eine neue "Big Bang Theory"-Serie gedreht

Los Angeles - Große TV -Offensive von Warner Bros. Discovery: Am Mittwoch (Ortszeit) stellte das riesige Medienunternehmen seinen neuen Streamingdienst "Max" vor. Anlass genug, gleich eine ganze Reihe neuer Projekte anzukündigen. So soll es unter anderem eine neue Serie aus dem "Big Bang Theory"-Universum geben.

"'Max' und der ausführende Produzent Chuck Lorre entwickeln eine neue Comedy-Serie, die auf 'The Big Bang Theory' basiert. Das Projekt ist bei Warner Bros. Television in Arbeit, wo Lorre einen Vertrag abgeschlossen hat", hieß es vonseiten WBDs.

Dass die beliebten Hauptcharaktere der Originalserie auch in dem Ableger eine große Rolle spielen werden, ist unwahrscheinlich. Doch zumindest einige Gast-Auftritte der 'Nerds' scheinen in Planung zu sein.

Werden wir Leonard (Johnny Galecki, 47), Sheldon (Jim Parsons, 50), Penny ( Kaley Cuoco , 37) und Co. schon bald wieder auf dem TV-Bildschirm sehen? Knapp vier Jahre nachdem die 279. und letzte Folge von "Big Bang Theory" veröffentlicht wurde, kündigte Warner Bros. Discovery (WBD) ein Spin-off an.

Werden Sheldon (Jim Parsons, 50) und Amy (Mayim Bialik, 47) auch in der neuen "The Big Bang Theory"-Serie zu sehen sen? © dpa/2018 WBEI/Michael Yarish

Von 2007 bis 2019 zählte "The Big Bang Theory" zu den erfolgreichsten Serien der gesamten TV-Landschaft. Auch hierzulande erfreute sich das Comedy-Format größter Beliebtheit. Mit "Young Sheldon" gibt es seit 2017 bereits ein Spin-off in Form eines Prequels zu der Serie.

Der nun angekündigte neue Ableger ist Teil einer großen Streaming-Offensive von WBD. Im Rahmen der Vorstellung des neuen hauseigenen Streamingdienstes "Max" wurden einige, hohe Wellen schlagende Projekte präsentiert.

So wurde unter anderem eine neue "Harry Potter"-Serie angekündigt, die auf den Büchern von J. K. Rowling (57) basieren wird. Doch damit nicht genug: Auch ein neues "Game of Thrones"-Prequel, eine "Conjuring"-Serie, ein "Rick and Morty"-Anime sowie weitere Serien sind in Planung.

In den USA wird der Streamingservice am 23. Mai starten. Wann und wo die Formate in Deutschland zu sehen sein werden, ist bislang noch nicht bekannt. Bisher wurden Produktionen von "HBO Max" - dem Vorgänger von "Max" - hierzulande in der Regel auf "WOW" veröffentlicht.