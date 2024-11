Uferloser als "Die Wollnys": Neuer RTLZWEI-Clan geht im Quoten-Kampf komplett baden!

Zypern - Von wegen, Konkurrenz belebt das Geschäft: Kürzlich hat RTLZWEI eine weitere Familien-Doku an den Start gebracht. Große Sorgen um ihre Zukunft müssen sich " Die Geissens " und " Die Wollnys " aber wohl nicht machen!

"Willkommen bei Familie Weiß" zeigt das Ehepaar Virginia und Andrew sowie ihre sechs Kinder in ihrem Alltag auf Zypern. © RTLZWEI

"Willkommen bei Familie Weiß" heißt das Format, welches neuerdings auf dem gewohnten Sendeplatz von Silvia Wollny (59) und Co. am Mittwochabend zu sehen ist. Die Show zeigt Virginia und Andrew sowie ihre sechs Kinder in ihrem Alltag auf Zypern.

Nach den ersten Episoden lässt sich festhalten: Für neuen Schwung im Primetime-Quotenkampf hat das Experiment nicht gesorgt. Den Staffelauftakt sahen laut "Quotenmeter" zwar noch solide 0,26 Millionen Menschen (Marktanteil: 5,3 Prozent).

Doch bereits die zweite Folge sackte ins Bodenlose ab. Hier schalteten lediglich noch 0,20 Millionen Zuschauer ein, was an diesem Abend einem Marktanteil von desaströsen 3,9 Prozent entsprach.

Auch "Die Wollnys" hatten in diesem Jahr mit einem Quoteneinbruch zu kämpfen. Immer wieder musste Silvia die drohende Absetzung ihrer Doku dementieren.

Zum Vergleich: In der Spitze brachte es der Clan aus dem niederrheinischen Ratheim (Kreis Hückelhoven) immerhin auf einen Marktanteil von 5,9 Prozent.