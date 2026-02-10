Verbotene Einreise! Frau wird am BER zurück in Heimatland geschickt

Berlin - An deutschen Flughäfen kümmert sich die Bundespolizei unter anderem um illegale Einreisende. Ein mit Kamera begleiteter Fall beschreibt nun, weshalb genau eine Einreise in die Bundesrepublik verboten ist.

Marisol und Richard am Flughafen BER. © DMAX

Eine Frau, die gerade aus dem serbischen Belgrad im Berliner Flughafen BER gelandet ist, macht unschlüssige Angaben und hat ein verdächtiges Ausweisdokument dabei. "Man war sich sehr unsicher, ob die Angaben reichen, sie einreisen zu lassen oder nicht", berichtet der Kontroll- und Streifenbeamte Richard in der DMAX-Sendung "Bundespolizei 24/7".

Eine visafreie Einreise nach Deutschland ist lediglich für maximal 90 Tage innerhalb von 180 Aufenthaltstagen erlaubt. Außerdem müssen Reisende einen bereits gebuchten Rückflug und eine Unterkunft während des Aufenthalts nachweisen, dazu auch noch entsprechend viel Bargeld mit sich führen - etwa 50 Euro pro Tag.

Die betroffene Frau möchte ihre bereits in Berlin lebende Familie - Ehemann, Söhne, Tochter und Enkel - besuchen, am liebsten ebenfalls dauerhaft in der Hauptstadt bleiben, strebt also einen Aufenthaltstitel an.

Dafür fehlt ihr aber das notwendige nationale Visum, eine gültige Krankenversicherung und ausreichend Bargeld.