Während "stern TV"-Interview: YouTube-Star bricht plötzlich in Tränen aus

Wer will es dem 27-jährigen Tüftler, der mit seinem Kanal, den er einst mit seinen Geschwistern ins Leben rief und mit diesem mittlerweile fast zwei Millionen Abonnenten begeistert, auch verübeln. Zumal Philipps Tod nicht der einzige Schicksalsschlag im Hause Mickenbecker war.

Besonders schwer zu verkraften sei für Johannes gewesen, dass der letzte Auftritt in der RTL-Show noch gemeinsam mit seinem Bruder stattgefunden hatte, der nur wenige Wochen nach der Aufzeichnung dem Lymphdrüsenkrebs, der sich mittlerweile durch seinen Körper fraß , erlag.

Auslöser für den tränenreichen Auftakt des Gesprächs war der vorangegangene Einspieler des "stern TV"-Teams, der neben dem kürzlich in den Kinos angelaufenen Spielfilm zum Leben der YouTuber auch etliche Rückblicke auf Interviews mit Philipp beinhaltete.

Und schon der Auftakt des Gesprächs der beiden hatte es in sich: Denn kaum hatten Moderator und Gast die ersten Worte gewechselt, so übermannten den YouTube-Star die Gefühle, es flossen Tränen. Es schien, als sei der tragische Tod seines Bruders für den Mitbegründer der "Real Life Guys" noch immer schwer zu verwinden.

Im Laufe der vergangenen Jahre musste Johannes Mickenbecker (27, r.) zunächst den Unfall-Tod seiner Schwester Elisabeth (Elli, †18) und wenig später das krebsbedingte Ableben seines Zwillings Philipp (†23) verkraften. © Montage: YouTube/The Real Life Guys

Im weiteren Verlauf der Unterhaltung bewies der "Real Life Guy" aber auch, dass er voller Energie und Tatendrang stecke. Neue Projekte, denen er zusammen mit seinen Mitstreitern im hessischen Pfungstadt nachgeht, sollen die Menschen weiterhin begeistern - mindestens ebenso wie die fliegende Badewanne, die die YouTube-Zwillinge erstmals in die Schlagzeilen brachte.

Zudem fand auch Johannes, ähnlich wie zuvor sein todkranker Bruder, den Weg zu Gott. Mittlerweile sei er in der Lage, in jeder dunklen Stunde auch etwas Positives zu sehen, da ein höher gestelltes Wesen letztlich alles zum Guten lenken werde.

Zum Thema "Real Life Guys"-Spielfilm äußerte sich der 27-Jährige hingegen zwiegespalten. Er und sein Bruder seien bereits rund sechs Jahre zuvor von der Produktionsfirma auf das Projekt angesprochen worden, der erste Blick ins Drehbuch sorgte jedoch für große Augen.

"Ich bin froh, dass wir das Drehbuch zu gut 50 Prozent umschreiben konnten", so Johannes, der im Kinostreifen "Leben ist jetzt - Die Real Life Guys" auch jetzt noch immer enorme Unterschiede zu den realen Ereignissen erkennt.

Wie viel Spaß der 27-Jährige auch heute noch an all den Erfindungen der vergangenen Jahre hat, zeigte sich zum Abschluss der Sendung. Da zeigte er Hallaschka nämlich beim Rennen mit motorisierten Bobby Cars deutlich die Grenzen auf. Mit dieser Energie wolle er die Menschen auch in Zukunft mitreißen und begeistern.