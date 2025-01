Mit Mörder allein in Berghütte: Es wird wieder am "Watzmann ermittelt" - mit neuen Gesichtern

München - Ab Mittwoch wird wieder am " Watzmann ermittelt ". Ab dem 15. Januar startet die Erfolgs-Krimiserie der ARD in seine fünfte Staffel – und das zwölf Folgen lang.

Fleißig am Drehen: Bereits seit Mai 2024 wird schon an der sechsten Staffel gearbeitet. Am Mittwoch startet nun die fünfte Staffel im Ersten. © ARD/Lucky Bird Pictures/Rupert Scheele

Der Alpenkrimi erreichte jede Woche ein Millionenpublikum und konnte in der letzten Staffel einen neuen Bestwert mit 16,2 Prozent Marktanteil erreichen.

An diese Jagd in Richtung Quotengipfel möchte man jetzt immer mittwochs ab 18.50 Uhr anknüpfen.

Die neue Season startet alles andere als entspannt für die Ermittler, wie der Sender am Montag bekannt gab.

"Für Kommissar Benedikt Beissl (Andreas Giebel) wird es doppelt ungemütlich, als ein zurückliegender Bankraub in seine Vergangenheit führt, was ihn gegenüber seinen Kollegen in Erklärungsnot bringt. Denn er hat offensichtlich etwas zu verheimlichen und ermittelt auf eigene Faust", so ein erster Blick auf das, was die Zuschauer erwartet.

"Jerry (Peter Marton) gerät in Lebensgefahr und muss sich während einer Canyoning-Tour, abgeschnitten von der Außenwelt, in einer Berghütte einem Mörder stellen."