Joko ohne Chance! Nina Chuba krallt sich die letzte WSMDS-Sendung dieser Staffel

Konnte sich seine Show nur kurzzeitig zurückholen: Joko Winterscheidt (45) sitzt im Finale wieder unter den Herausforderern. © Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu

Sollte es – nach dem bisher einzigen Gast-Showmaster Tommi Schmitt (35) – noch jemand schaffen?

Da alle die Überschrift dieses Artikels gelesen haben, überspringen wir einfach den gekünstelten Spannungsbogen: Nina Chuba (25) hat es geschafft – und wie!

Nach der ersten Runde "Die leichten Fünf" waren die Promis noch gleichauf, Wildcard Robert (30) war mit zwei Zählern nur einen Punkt hinter ihnen.

Am Ende der ersten Gewinnstufe konnte er das Ausscheidungs-Rennen in der Schätzfrage gegen Comedian Kurt Krömer (49) noch für sich entscheiden. Mit vier Punkten auf dem Konto und damit hauchdünn hinter Schmitt (5 Punkte) hatten die beiden zusammen gerade einmal so viele Zähler wie Chuba alleine.

Auch nach der zweiten Gewinnstufe musste der "Normalo" die Schätzfrage meistern und schickte Tommi Schmitt nach Hause. Allerdings hatte er nur 8 Punkte auf dem Konto und Nina Chuba bereits 18.