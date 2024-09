Machtwechsel bei WSMDS: Tommi Schmitt rasiert Joko im Finale!

Unterföhring - Zwei Folgen lang konnte Joko Winterscheidt (45) in der achten Staffel " Wer stiehlt mir die Show? " bislang ungeschlagen bleiben. Am Sonntagabend war Halbzeit der aktuellen Reihe.

Aller guten Dinge sind drei: Podcaster Tommi Schmitt (35, v.l.), Sängerin Nina Chuba (25) und Comedian Kurt Krömer (49) wollen die Sendung kapern. Schmitt hat es nun geschafft. © Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu

Und Podcaster Tommi Schmitt (35), Sängerin Nina Chuba (25) und Comedian Kurt Krömer (49) wollten – neben Wildcard-Kandidatin Chiara (29) aus Berlin – diesen Durchmarsch des Format-Erfinders stoppen.

Und sie wollten vor allem selbst einmal Moderator des Quotenhits werden. Sollte es unter dem Episodentitel "Absurde Spiel-Ideen im Test und neu interpretierte Filmmusik" endlich klappen?

Sie waren auf jeden Fall hochmotiviert. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung, so Joko feierlich, wurde bei den "Leichten Fünf" in der ersten Runde die erste Frage von allen vier Herausforderern korrekt beantwortet.

In der ersten Gewinnstufe sollten noch einige Punkte gesammelt werden. Vor allem Schmitt setzte sich mit elf Zählern deutlich vor Chuba und Krömer mit je sechs. Einen Punkt weniger hatte Wildcard-Chiara – und musste nach den ersten vier Spielen die Show verlassen.

Tommi Schmitt sollte jedoch noch mehr Gas geben und lag zwischenzeitig mit 19 zu 8 (Chuba) zu 7 (Krömer) vorne. Das wäre uneinholbar und damit wären gleich zwei ausgeschieden – und man wäre direkt ins Finale übergegangen.

So erkämpfte sich Kurt Krömer im letzten Spiel vor der nächsten Etappe aber doch noch elf Zähler. An dieser Stelle musste Chuba die Sendung verlassen.