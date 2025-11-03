Rekord-Quote und Retro-Vibes bei WSMDS: "Dittsche" verliert nach Sendung seine Show wieder

Unterföhring - Von Programm-Ansagerin bis Zigaretten-Werbung: Die Sendung " Wer stiehlt Olli Dittrich die Show? " am Sonntagabend war eine Hommage und eine Parodie an das Fernsehen vergangener Tage. Und sie sollte (vorerst?) auch einmalig sein.

Mit seiner "Sgt. Dittrich's Lonely Spass Clubband" eröffnete Olli Dittrich (68) seine Version von "Wer stiehlt mir die Show?". © Joyn / Julian Mathieu

Der 68-jährige Entertainer widmete seine Umsetzung aber auch den Beatles. Der Grund für all das: Er wollte die Dinge, die ihn vor vielen Jahren prägten, noch einmal aufleben lassen und ehren.

Mit einem kurzen Medley der "Pilzköpfe" eröffnete "Olli 1" – wie er nach Absprache mit Kandidaten-Kollege Olli Schulz (52) genannt wird – zusammen mit der hauseigenen "Sgt. Dittrich's Lonely Spass Clubband" die Sendung.

Auch der Erfinder und eigentliche Moderator der Sendung hieß an diesem Abend – man sieht, wie konsequent es durchgezogen wurde – "Yoko" und nicht Joko Winterscheidt (46).

Es war laut, es war voller Konfetti und guter Stimmung und es war für Joko selbst – wie er es bereits ankündigte – eine große Ehre, Gast in dieser Sendung sein zu dürfen. Doch: Es war ein bislang nur einzigartiges Spektakel.

Denn am Ende sollte Winterscheidt seine eigene Sendung doch wieder zurückgewinnen. Der Weg dorthin war pures Entertainment.