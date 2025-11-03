Rekord-Quote und Retro-Vibes bei WSMDS: "Dittsche" verliert nach Sendung seine Show wieder
Unterföhring - Von Programm-Ansagerin bis Zigaretten-Werbung: Die Sendung "Wer stiehlt Olli Dittrich die Show?" am Sonntagabend war eine Hommage und eine Parodie an das Fernsehen vergangener Tage. Und sie sollte (vorerst?) auch einmalig sein.
Der 68-jährige Entertainer widmete seine Umsetzung aber auch den Beatles. Der Grund für all das: Er wollte die Dinge, die ihn vor vielen Jahren prägten, noch einmal aufleben lassen und ehren.
Mit einem kurzen Medley der "Pilzköpfe" eröffnete "Olli 1" – wie er nach Absprache mit Kandidaten-Kollege Olli Schulz (52) genannt wird – zusammen mit der hauseigenen "Sgt. Dittrich's Lonely Spass Clubband" die Sendung.
Auch der Erfinder und eigentliche Moderator der Sendung hieß an diesem Abend – man sieht, wie konsequent es durchgezogen wurde – "Yoko" und nicht Joko Winterscheidt (46).
Es war laut, es war voller Konfetti und guter Stimmung und es war für Joko selbst – wie er es bereits ankündigte – eine große Ehre, Gast in dieser Sendung sein zu dürfen. Doch: Es war ein bislang nur einzigartiges Spektakel.
Denn am Ende sollte Winterscheidt seine eigene Sendung doch wieder zurückgewinnen. Der Weg dorthin war pures Entertainment.
Wilde Dynamik: Teleprompter-Spiel im Duell-Modus
Der Spiele-Mix war wie gewohnt kurzweilig und unterhaltsam, doch eine kleine Änderung brachte zum Ende hin eine ganz neue Dynamik in die üblichen Abläufe.
Das altbekannte Halbfinale "Da hab ich doch prompter die Antwort vergessen" wurde erstmals im direkten Duell beider Kandidaten abgehalten.
Joko und Karoline Herfurth (41) spielten ein Kanzler-Duell und mussten sich den lückenhaften Fragen von Katrin Bauerfeind (43) und Gast-Talkmaster Markus Feldenkirchen (50) stellen.
Im großen Endspiel lief es fast schon wie man es erwartet hatte: Souverän spielte sich Joko – mitsamt der drei erspielten Vorteile – durch den Fragen-Slalom und besiegte die einstige RTL-Samstag-Nacht-Ikone.
Ab kommende Woche ist damit wieder alles auf Anfang gesetzt: Am Sonntag moderiert Winterscheidt bei ProSieben wieder seine Sendung. Vorerst zumindest. Und tritt in große Fußstapfen: Die "Olli 1"-Version schaffte mit 16,8 Prozent in der Senderzielgruppe den bisherigen Staffel-Rekordwert.
Titelfoto: Joyn / Julian Mathieu