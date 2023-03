"Wer stiehlt mir die Show": Bill Kaulitz hält nicht viel von Kader Loths Wissen und wird überrascht

Berlin - Bill Kaulitz (33) lässt nicht locker. Der Sänger der Band Tokio Hotel bleibt bei " Wer stiehlt mir die Show " (WSMDS) hartnäckig und will die Moderation übernehmen. Schaffte er es diesmal?

Am Ende der Kategorie sammelte der Sänger insgesamt 4 Punkte und lag damit im Mittelfeld.

Doch dafür muss er fleißig Punkte sammeln. In der ersten Quiz-Kategorie "Die noch normaleren Fünf" machte er wieder eine gute Figur.

Neue Woche, neues Glück. In der Ausgabe vom getsrigen Sonntag durfte erneut ein Wildcard-Teilnehmer moderieren . Für Bill also ein eindeutiges Zeichen, dass es nicht unmöglich ist, die Sendung, die einst Joko Winterscheidt (44) gehörte, zu übernehmen.

Bill Kaulitz (33) hat bisher Joko Winterscheidts Show noch nicht stehlen können. © ProSieben/Florida TV/Julian Mathieu

In der zweiten Quiz-Kategorie mussten Lieder durch langsam einsetzende Instrumente erkannt werden. Doch Joko Winterscheidt war immer ein kleines bisschen schneller.

Glück hatte Kaulitz nur, weil niemand "Never gonna give you up" vom Interpreten Rick Astley erkannte.

Bill konnte nur einen weiteren Punkt auf sein Konto gutschreiben und blieb dadurch weiterhin im Mittelfeld.

Bis zum Zeitpunkt, bei dem der erste Kandidat aufgrund einer zu gering erspielten Punktzahl gehen musste, hatte sich an seiner Situation nichts geändert.

Zwischenzeitlich lag er sogar punktemäßig auf Platz 1.

Mitstreiter Sido (42) musste diesmal als Erstes die Quizshow verlassen, gefolgt von Jasna Fritzi Bauer (34).

Für Bill ging es wieder bis kurz vor das Finale in das Teleprompter-Spiel.