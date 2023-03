Unterföhring - Es wird wohl das Jahr der No-Names: In der dritten Folge der fünften Staffel von " Wer stiehlt mir die Show " hat nun auch der zweite Wildcard-Kandidat den Show-Erfinder Joko Winterscheidt (44) im Finale besiegt.

Es war so knapp, dass Rapper Sido (42) und Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (33) zweimal gegeneinander ins Stechen für die nächste Runde mussten. Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (33) hatte die Show als erste verlassen müssen. Nach der ersten Runde - beim Kampf um die Joker-Münze fürs Finale - mussten die beiden tippen, wie viele Bandscheiben (23) in der menschlichen Wirbelsäule sind.

Svenrik war im Verlauf der Sendung überwiegend im Mittelfeld oder am Tabellenende zu sehen - allerdings muss man festhalten, dass die Kandidaten über weite Strecken knapp beieinander lagen. Richtig abgesetzt hatte sich niemand.

First Dates - Ein Tisch für zwei

Der Wahl-Münchner wechselte jedoch inzwischen zu einer TV- und Fernsehproduktion, die eher für den Mitbewerber im Einsatz ist. Konnten wir etwa eine feindliche Übernahme beobachten? (An dieser Stelle bitte den nächsten WSMDS-Verschwörungsglauben einfügen.)

Der 37-Jährige war bis letztes Jahr selbst noch bei Seven.One Media - einer Unterfirma von ProSiebenSat1 - als Account Director tätig und war vermutlich daher für die Teilnahme an TV-Shows der Sendergruppe gesperrt.

Svenrik Gollmann (37) wird am kommenden Sonntag die ProSieben-Sendung moderieren. Und Erfahrung mit dem Sender hat der gebürtige Hannoveraner.

Im Halbfinale scheiterte Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (33, l.) am Wildcard-Herausforderer Svenrik (37). © ProSieben / Weiya Yeung

Doch beim traditionellen "Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen"-Spiel war es der Wildcard-Kandidat, der den Lückentext besser befüllen konnte.



Und damit übernahm Katrin Bauerfeind (40) die Geschicke der Sendung und moderierte das Finale. Und es sollte knapp werden.

Denn lange sah alles nach einem Winterscheidt-Sieg aus, doch der Svenrik kämpfte sich kurz vor knapp zum Gleichstand.

Die finale Frage war nach dem Land, das sowohl weltweit den meisten Kaffee als auch den meisten Zucker exportiert. Svenrik hatte keine Ahnung, aber den richtigen Riecher: Brasilien - und er setzte seine letzte Münze, um Jokos Frage aufzudecken. "Was hast du geantwortet?", wollte Katrin Bauerfeind vom Show-Erfinder wissen.

Dieser hob seinen Blick, sagte nicht, was er niedergeschrieben hatte (Kolumbien), sondern meinte an Svenrik gewandt nur: "Herzlichen Glückwunsch." Später fügte er an: "Ich ärgere mich im Moment, dass ich verloren habe, aber ich freue mich, dass du gewonnen hast."