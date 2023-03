"Wer stiehlt mir die Show?": Bill Kaulitz nicht, aber seine Nippel

V.l.n.r.: Sido (43), Jasna Fritzi Bauer (34), Bill Kaulitz (33) und Joko Winterscheidt (44) treten am nächsten Sonntag wieder gegeneinander an. © ProSieben/Weiya Yeung

Optisch schon mal auf alle Fälle. Die glitzernde Pailletten-Jacke zog auch die Blicke des Moderators mehrmals an. "Oh, du hast gar nichts drunter", sagte Joko erstaunt, als er Bills sehr dünnes Netzhemd erblickte.

Der Tokio-Hotel-Sänger präsentierte daraufhin stolz sein Tattoo auf der Brust inklusive Brustbehaarung und Nippel-Piercing.

Schnell wechselte Winterscheidt das Thema und machte allen Kandidaten deutlich, dass Runde 1 mit den "leichten Fünf" erneut bevorsteht. Auf seine Äußerung, dass in den vergangenen Sendungen die Ausbeute an Punkten nicht immer optimal war, konterte Kaulitz: "Es ist die schwerste Staffel von allen. So dumm können wir doch nicht sein."

Diesmal gelang es dem Sänger ohne Mühe, die volle Punktzahl in der ersten Fragerunde zu ergattern. Wie viele Buchstaben auf einem Stoppschild stehen oder den Namen eines Nobelpreisträgers nennen war für ihn kein Problem.

Nach der erste Fragerunde lag er mit fünf Punkten gleichauf mit Rapper Sido (42).