"Wer stiehlt mir die Show?": Sido sticht Joko aus! Bill Kaulitz schockt mit Geburtstags-Story

München - Joko Winterscheidt (44) verliert bereits zum dritten Mal seinen Moderationsjob in der aktuellen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?". Nachdem den TV-Star in den vergangenen Ausgaben bereits zwei Wildcard-Kandidaten ausgestochen hatten, hatte am Sonntagabend Rapper Sido (42) die Nase vorn. Für ungläubige Gesichter sorgte Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (33).