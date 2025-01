"Wer stiehlt mir die Show?": Neue Staffel bringt neue Gegner für Winterscheidt!

München - " Wer stiehlt mir die Show? " geht ab dem 2. März auf ProSieben in eine weitere Runde! Fans dürfen sich auf insgesamt sechs Folgen freuen - und außerdem auf neue Gegnerinnen sowie Gegnern für Joko Winterscheidt (46).

Heike Makatsch (53, l.), Rea Garvey (51, r.) und Teddy Teclebrhan (41, 2.v.r.) wollen Joko Winterscheidt (46, 2.v.l.) die Show stehlen. © Joyn/Florida TV/Julian Mathieu

Schauspielerin Heike Makatsch (53) und Musiker Rea Garvey (51) werden zusammen mit dem schon erfahrenen Comedian Teddy Teclebrhan (41) alles daran setzen, Winterscheidt die Show zu stehlen.

Wie gewohnt nimmt auch eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als unberechenbare Wildcard teil.

Ein Panel bestehend aus Makatsch, Teclebrhan und Garvey erinnere ihn "an ein steppendes Pferd", so Winterscheidt. Echte Sorgen um seine Show macht er sich jedoch offenbar nicht. "Es ist edel und schön, weiß aber rein gar nichts zum Thema Geografie oder Systemtheorie. Staffel 9 kann also kommen."

Ob sich der Moderator mit dieser doch sehr lockeren Herangehensweise nicht verzettelt ...