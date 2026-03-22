Joko wird im Finale eiskalt abserviert: Endlich wieder Machtwechsel bei WSMDS
Unterföhring - Joko Winterscheidt (47) hat seine heiß geliebte Sendung – endlich mal wieder – verloren. Und natürlich ist das keine Anti-Joko-Wertung, sondern ein Pro-Herausforderer-Statement. Am kommenden Sonntagabend sitzt er bei "Wer stiehlt mir die Show?" unter den Kandidaten.
Kabarettist Till Reiners (40) hat Winterscheidt mit Allgemeinwissen und viel Fingerspitzengefühl beim Einschätzen seines Gegners abgezockt – und sich die Sendung geschnappt.
Vor dem großen Finale der dritten Sendung in Staffel 11 sorgte wieder die klassische "Spiel, Spaß und Spannung"-Dreifaltigkeit für gelungene Kurzweiligkeit.
Zu Musiker Nico Santos (33) und Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38) gesellte sich dieses Mal Wildcard Julia (27) aus Bochum.
Mit dieser Sendung hat ihre Mama übrigens von ihrem "Bochum"-Tattoo auf der Innenseite der Lippen erfahren. Grüße.
Sie schaffte es auch bis ins Halbfinale, dort war Reiners aber bereits zu sehr fokussiert und kündigte im Endspiel an, dass diese Show zu moderieren eine seiner Träume sei.
Erst nach neun Endspiel-Fragen stand der Sieger fest
Zwar verzockte der Kabarettist zwei seiner drei Münzen, gewann dadurch aber an Konzentration hinzu.
Wer hätte bei diesen Fragen mithalten können? Mit folgenden Fragen sammelte der Comedian Punkte:
Wie lautet der Fachbegriff für die Angst vor Spinnen? (Arachnophobie)
Welche Autorin wurde 2013 mit ihrem Text "One Day/Reckoning" berühmt? (Julia Engelmann)
Welche Philosophin prägte den Begriff "Banalität des Bösen"? (Hannah Arendt)
Welches Bauwerk in England wurde auf den Sonnenaufgang am Tag der Sommerwende ausgerichtet? (Stonehenge)
Welcher europäische Kleinstaat ist Namensgeber eines Dramas von Max Frisch? (Andorra)
Welcher ehemalige Minister gilt als Vater des Dosenpfands? (Jürgen Trittin)
Wer schrieb die Romane "Unterleuten" und "Über Menschen"? (Juli Zeh)
Reiners stolperte früh im Spiel bei: Welche Soße wird traditionell zu "Eggs Benedict" serviert? Er schrieb "Béchamel" auf und korrigierte sich – allerdings zu spät – auf Sauce hollandaise.
Ratlos war er lediglich bei dem Stadtteil in Brooklyn, der für seine Vergnügungsparks bekannt ist: Coney Island. Doch egal. Am Ende reichte es, Joko zu besiegen. Somit moderiert Till Reiners am kommenden Sonntag ab 20.15 Uhr "Wer stiehlt mir die Show?" – wie gewohnt auf ProSieben oder auf Joyn.
Titelfoto: Montage: Joyn/Florida TV / Julian Mathieu (2)