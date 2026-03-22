Joko wird im Finale eiskalt abserviert: Endlich wieder Machtwechsel bei WSMDS

Unterföhring - Joko Winterscheidt (47) hat seine heiß geliebte Sendung – endlich mal wieder – verloren. Und natürlich ist das keine Anti-Joko-Wertung, sondern ein Pro-Herausforderer-Statement. Am kommenden Sonntagabend sitzt er bei " Wer stiehlt mir die Show? " unter den Kandidaten.

Auch Endspiel-Moderatorin Katrin Bauerfeind (43, l.) konnte die Niederlage von Show-Erfinder Joko Winterscheidt (47) nicht verhindern. © Montage: Joyn/Florida TV / Julian Mathieu (2)

Kabarettist Till Reiners (40) hat Winterscheidt mit Allgemeinwissen und viel Fingerspitzengefühl beim Einschätzen seines Gegners abgezockt – und sich die Sendung geschnappt.

Vor dem großen Finale der dritten Sendung in Staffel 11 sorgte wieder die klassische "Spiel, Spaß und Spannung"-Dreifaltigkeit für gelungene Kurzweiligkeit.

Zu Musiker Nico Santos (33) und Ex-Tennisprofi Andrea Petković (38) gesellte sich dieses Mal Wildcard Julia (27) aus Bochum.

Mit dieser Sendung hat ihre Mama übrigens von ihrem "Bochum"-Tattoo auf der Innenseite der Lippen erfahren. Grüße.

Sie schaffte es auch bis ins Halbfinale, dort war Reiners aber bereits zu sehr fokussiert und kündigte im Endspiel an, dass diese Show zu moderieren eine seiner Träume sei.