Sachse Alexander hilft Ex-Nationalspieler bei "Wer wird Millionär": Das hat Hassen mit Vögeln zu tun

Köln/Leipzig - Neue Woche bei " Wer wird Millionär ?" und damit auch wieder die Chance auf jede Menge Kohle! Am Montag versuchte sich Ex-Nationalspieler und "ALBA Berlin"-Co-Trainer Vladimir Bogojevic (49) an den kniffligen Fragen von Moderator Günther Jauch (69). Unterstützung erhielt er dabei aus der Messestadt.

"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch (69) stellte einem Kandaten am Montag eine knifflige Vogel-Frage. Die Antwort lieferte schließlich ein Leipziger. © RTL/Guido Engels

Der Moment ereignete sich, als Jauch wissen wollte: "Wenn sie den Spieß umdrehen und beim Auftauchen potenzieller Feinde zum Angriff übergehen, sprechen Fachleute bei ...?"

Die Antworten:

A: Kaninchen von Grollen

B: Kröten von Zürnen

C: Vögeln von Hassen

D: Hummeln von Grummeln

"Exzellent", entfuhr es da dem ehemaligen Basketball-Nationalspieler. "Ich habe nicht die leiseste Ahnung."

Bogojevic, der sich zu Beginn für den Zusatzjoker entschieden hatte, setzte auf die Schützenhilfe aus dem Publikum. Als die Frage aufkam, wer die Antwort weiß und die Zuschauer aufstehen sollten, dann jedoch die große Überraschung: Gerade mal ein einziger Herr erhob sich von seinem Stuhl! Erst nach ein wenig Überlegen folgte ihm ein zweiter, doch damit sollte es auch schon genug sein. "Zum Glück haben wir nicht alle gefragt."

Der Co-Trainer sollte jedoch in guten Händen sein, denn bei dem hilfsbereiten Herrn handelte es sich um den Leipziger Alexander Korell, Doktorant an der chemischen Fakultät der Uni Leipzig und seines Zeichens Vogelbeobachter.