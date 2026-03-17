Sachse Alexander hilft Ex-Nationalspieler bei "Wer wird Millionär": Das hat Hassen mit Vögeln zu tun
Köln/Leipzig - Neue Woche bei "Wer wird Millionär?" und damit auch wieder die Chance auf jede Menge Kohle! Am Montag versuchte sich Ex-Nationalspieler und "ALBA Berlin"-Co-Trainer Vladimir Bogojevic (49) an den kniffligen Fragen von Moderator Günther Jauch (69). Unterstützung erhielt er dabei aus der Messestadt.
Der Moment ereignete sich, als Jauch wissen wollte: "Wenn sie den Spieß umdrehen und beim Auftauchen potenzieller Feinde zum Angriff übergehen, sprechen Fachleute bei ...?"
Die Antworten:
A: Kaninchen von Grollen
B: Kröten von Zürnen
C: Vögeln von Hassen
D: Hummeln von Grummeln
"Exzellent", entfuhr es da dem ehemaligen Basketball-Nationalspieler. "Ich habe nicht die leiseste Ahnung."
Bogojevic, der sich zu Beginn für den Zusatzjoker entschieden hatte, setzte auf die Schützenhilfe aus dem Publikum. Als die Frage aufkam, wer die Antwort weiß und die Zuschauer aufstehen sollten, dann jedoch die große Überraschung: Gerade mal ein einziger Herr erhob sich von seinem Stuhl! Erst nach ein wenig Überlegen folgte ihm ein zweiter, doch damit sollte es auch schon genug sein. "Zum Glück haben wir nicht alle gefragt."
Der Co-Trainer sollte jedoch in guten Händen sein, denn bei dem hilfsbereiten Herrn handelte es sich um den Leipziger Alexander Korell, Doktorant an der chemischen Fakultät der Uni Leipzig und seines Zeichens Vogelbeobachter.
Leipziger liefert Antwort bei "Wer wird Millionär": "Also wenn das nicht kompetent klingt"
"Chemie ist ja nun knallhart neben der Biologie", wandte Moderator Jauch noch ein. Der Doktorant ließ sich davon jedoch nicht beirren. "Ich habe einen guten Freund aus Schulzeiten. Mit dem geh ich am Wochenende gern auf Tour und wir beobachten die Vögel, die es so in Leipzig gibt."
Die Antwort des Birdwatchers: C. "Die Antwort ist, dass besonders kleinere Vögel erstaunlich gewaltbereit gegenüber Greifvögeln sind und diese auch teilweise in Gruppen vertreiben können. Und das nennt man hassen."
Das Hassen würden Korell und sein Bekannter tatsächlich sehr häufig auf ihren Erkundungsungstouren beobachten. "Krähen werden gehasst, Greifvögel werden gehasst, teilweise von wirklich sehr viel kleineren Vögeln."
"Also wenn das nicht kompetent klingt, dann weiß ich auch nicht", entgegnete Kandidat Vladimir Bogojevic da, nahm die Antwort und sicherte sich damit 32.000 Euro.
Bei der 125.000-Euro-Frage sollte dann jedoch Schluss sein. Die Joker waren allesamt weg, Bogojevic wusste die Antwort nicht und nahm stattdessen die 64.000 Euro, die ihm gewiss waren. Das Geld wolle er nun für den Bau des eigenen Hauses nutzen.
Titelfoto: RTL/Guido Engels