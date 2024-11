Günther Jauch darf bei "Wer wird Millionär?" plötzlich Tipps geben: Das ist der Grund!

Der zweite Zusatz-Joker ist aber vielleicht noch viel wertvoller: Der sonst mit exzellentem Allgemeinwissen überzeugende Günther Jauch kann dabei vom Kandidaten gefragt werden, was nach dessen Meinung die richtige Antwort ist. Der Quizmaster sieht die richtige Antwort jedoch auch nicht vorher auf seinem Display - ist also bei seinem Tipp ebenfalls auf sich gestellt.

Einer davon ist der Kandidaten-Zusatzjoker. Wird der gezogen, dürfen auch die nicht in der Mitte sitzenden Kandidaten aufstehen und mitraten. Allerdings immer nur derjenige, der vom Kandidaten auf dem Ratestuhl gewählt wird.

Wie RTL mitteilte, werden die WWM-Ausgaben am 25. und 26. Dezember 2024, jeweils ab 20.15 Uhr zu "Weihnachts-Specials". Dabei können die Kandidaten mit etwas Glück auf einen von zwei besonderen Zusatz-Jokern zurückgreifen.

Im Weihnachts-Special darf der Moderator mitraten. © RTL/Stefan Gregorowius

Mit der Ausweitung auf zwei Weihnachtsausgaben setzt RTL in diesem Jahr quotentechnisch alles auf die Karte "Günther Jauch".

Bisher war es so, dass der Kölner Privatsender zur Primetime an den Feiertagen Filme gezeigt hat. Das ist in diesem Jahr anders. Wohl aus gutem Grund: "Wer wird Millionär" erfreut sich laut dem Branchenmagazin dwdl.de bei den Zuschauern immer noch großer Beliebtheit.

Zur Strategie passt auch, dass der Sender mit einer Sonderausgabe von "Let's Dance" einen weiteren Show-Dauerbrenner als Special anbieten wird. Diese Sendung läuft allerdings bereits am 20. Dezember.