Olympiasiegerin sorgt fast für Regelbruch bei "Wer wird Millionär?": RTL greift ein

Köln - Im Rahmen des RTL -Spendenmarathons, welcher am 20. November stattfindet, gibt es auch wieder ein Special der beliebten Quizshow " Wer wird Millionär? ". Dabei kommt es jedoch zu einem Regelbruch, sodass der Sender eingreifen muss.

Katarina Witt (59) würde gerne einen ungewöhnlichen Joker bei "Wer wird Millionär?" nehmen. © Stefan Gregorowius/RTL

Gleich vier Prominente versuchen in der Sonderausgabe, die bereits in Köln aufgezeichnet wurde, Geld für den guten Zweck zu erspielen.

Unter anderem macht es sich die frühere Eiskunstlauf-Queen Katarina Witt (59) auf dem Ratestuhl bei Moderator Günther Jauch (69) bequem.

Die zweimalige Olympiasiegerin habe sich von den Fragen des Entertainers jedoch nicht verunsichern lassen wollen und sorgt nach "BILD"-Informationen dann auch noch für eine dicke Überraschung.

Denn wie das Medium berichtet, habe die 59-Jährige den Moderator höchstpersönlich als Joker nehmen wollen. Das habe jedoch nicht den Regeln des Specials entsprochen, weshalb die verdutzte Regie des Kölner Privatsenders eingreifen muss.

Neben der Ex-Eiskunstläuferin versuchen zudem noch Sonja Zietlow (57), Till Reiners (40) und Johannes B. Kerner (60) ihr Glück in der RTL-Quizshow.