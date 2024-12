Sächsischer "Wer wird Millionär"-Kandidat zeigt Po-Tattoo - und kracht auf 500 Euro runter

Köln/Leipzig - Das gab es bei " Wer wird Millionär? " noch nie! Marcel Richter (40) hat im Weihnachtsspecial am gestrigen Mittwoch ein Tattoo-Foto mitgebracht - er ließ sich das WWM-Logo auf den Allerwertesten tätowieren. Auf dem Kandidatenstuhl lief es für den Leipziger dann ebenso schmerzhaft.

Seinen Publikumsjoker verwendet er für die Frage, wie das Wort "Koryphäe" geschrieben wird. Kurz danach wird mit Jauch als Zusatzjoker dabei geholfen, dass die Dichte eines Stoffes in "Kilogramm pro Kubikmeter" angegeben wird.

Der Einzelhandelskaufmann, der in einer Leipziger Konsum-Filiale arbeitet, entscheidet sich für die sichere Variante, die dem Weihnachts-Grinch ("Ich bin gar kein Familien- und Weihnachtstyp") neben den drei altbekannten Jokern auch einen Weihnachtsjoker einbringt.

Freut sich über das Tattoo auf dem Po: Moderator Günther Jauch (68). © RTL/Stefan Gregorowius

Bei folgender Frage: "Welchen Namen gab man einem alten Handelsweg auf der Arabischen Halbinsel?"

A: Safranroute, B: Weihrauchstraße, C: Edelsteinpfad, D: Pfefferpassage

Schnell gibt der ledige 40-Jährige an: "Ich bin mir relativ sicher, dass es die Safranroute ist."

Er ruft seinen Schwager an, der mit "Safran eher, vielleicht auch Pfeffer" auch nicht wirklich weiterhelfen kann. Der 50:50-Joker lässt dann A und B stehen, was Marcel Richter in der Safranroute bestärkt, mit der aber von 8000 auf 500 Euro abrutscht und aus der Show fliegt.

Weil er seine Vorgängerin Dagmar Salecic-Reichhold aber uneigennützig auf die nächste Gewinnstufe brachte, verdoppelte Jauch die Summe auf 1000 Euro. Und zahlt die 500 Euro zur Not auch aus der eigenen Tasche.

Das WWM-Special vom Mittwoch seht Ihr bei RTL+. Ein weiteres folgt am Donnerstag um 20.15 Uhr bei RTL.