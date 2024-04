Stuhl-Schock für Günther Jauch bei WWM: "Unglaublich. Schrottsendung!"

Köln - Bei " Wer wird Millionär? " wurde es am Montagabend musikalisch. Kandidat Florian Hintermeier (60) brachte zwei Trompetenflöten mit, an denen sich auch Moderator Günther Jauch (67) einen abblies - bis er feststellte, auf welchem "Schrottstuhl" er seit 25 Jahren sitzt.

Florian Hintermeier (60) durfte auch am Montagabend wieder bei "Wer wird Millionär?" antreten. © RTL / Stefan Gregorowius

Für den Kulturveranstalter in einem 5-Sterne-Hotel ging es bei der 8000-Euro-Frage weiter, bei der er direkt die Hilfe des gesamten Publikums brauchte. Denn er wusste nicht, aus wie vielen Tönen die Fanfare aus der "tagesschau"-Melodie besteht.

Danach wollte Jauch wissen, welche zwei "Prügel" er denn mitgebracht und gut sichtbar zwischen sich und den Moderator platziert habe. "Zwei Prügel, mit denen ich nicht die 'tagesschau'-Melodie vorspielen kann", scherzte der Gast aus Ofterschwang bei Oberstdorf.

Es seien Trompetenflöten aus Skandinavien und Neuseeland. "Ich kriege rudimentär einen Ton raus - so wie Sie sicher auch, Herr Jauch", wollte Hintermeier den Showmaster zum Blasen bringen. "Bei Flöten ist die Frage: Wer sabbert als Erstes rein?", kündigte er schon das feuchte Vergnügen an.

"Man muss die Lippen zulassen und so tun, als würde man was wegspucken", erklärte der 60-Jährige. Jauch fragte zur Sicherheit nach: "Also als ob man oben pupst?!" Er pustete und blies sich einen ab, mehr als "elefantöse" Klänge brachte er aber nicht aus dem Horn.

Hintermeier nahm das Blasinstrument an sich, wischte Jauchs Speichel an seinem Pulli ab und zeigte, wie es richtig geht.