ZDF-Fernsehgarten: Klassentreffen der Ex-Sportler und "Orgien im olympischen Dorf"

Der aktuelle ZDF-Fernsehgarten stand ganz unter einem sportlichen Stern. Bei den Garten Games gaben sich einstige Top-Athleten die Klinke in die Hand.

Von Angelo Cali

Mainz - Am heutigen Sonntag wurde es sportlich beim ZDF-Fernsehgarten. Bei den "Garten Games" gaben sich deutsche Ex-Top-Athleten im fairen Wettkampf die Klinke in die Hand. Begleitet wurde das Ganze aber natürlich auch von den fast schon ikonischen Pleiten und Pannen.

Wirkte in ihren Moderationen einmal mehr nicht immer sattelfest: ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58). © Marcus Hoehn/ZDF Der Mainzer Lerchenberg bot Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (58) und ihren illustren Gästen aber alles andere als eine Wohlfühlatmosphäre. Aus dem trüben Himmel nieselte es immer wieder auf die nichtsdestotrotz euphorische Publikumsmenge herunter. Der Fakt, dass sie an diesem Nachmittag den ein oder anderen Sporthelden der Vergangenheit live erleben würden, tröstete wohl über die unangenehmen Wetterbedingungen hinweg. Eben einen solchen - im wahrsten Sinne des Wortes - Giganten des deutschen Sports begrüßte Kiwi gleich vom Start weg. Denn mit Lars Riedel (56) hatte die einstige Leistungsschwimmerin einen wahren Koloss an der Seite. Der Olympiasieger (1996) und fünffache Weltmeister misst stolze 1,99 Meter und ließ die Fernsehgarten-Moderatorin neben sich nahezu niedlich klein wirken. ZDF-Fernsehgarten ZDF-Fernsehgarten: Kiwi wühlt im Trödel und ist "geil" auf Kameramann Der 56-jährige gebürtige Zwickauer stellte jedoch in dieser Ausgabe nur die Spitze des Eisberges der Sportprominenz dar. In zwei Teams kam es über den Verlauf der Show hinweg zu einem wahren Aufeinandertreffen der Sport-Titanen. So traten die Dauer-Deutsche-Meisterin in rhythmischer Sportgymnastik, Magdalena Brzeska (46), Rodel-Olympiasieger Johannes Ludwig und 2007er-Handball-Weltmeister Michael Simon "Mimi" Kraus (40) gegen Ex-Speerwerferin Christina Obergföll (42), Skisprung-Ikone Martin Schmitt (46) und Olympia-Silber-Gewinner Thomas Rupprath (47) an.

Nicht nur "Kiwi": Auch ihre musikalischen Fernsehgarten-Gäste bekommen auf X ihr Fett weg

Deutsche Sport-Prominenz kann die "Garten Games" beim ZDF-Fernsehgarten nur bedingt retten

Das illustre Sextett musste sich schließlich bei Aktivitäten wie lebensgroßem Tischkickern, einem Parcours nach dem Vorbild der RTL-Kultshow "Ninja Warrior" oder gar waghalsigen Kletteraktionen gegeneinander beweisen. Doch auch sie konnten nicht verhindern, dass es - vor allem auf der Plattform X - zu hämischen Kommentaren à la "Fernsehgarten? Das ist doch diese Talkrunde, wo die alle stehen bleiben und manche ab und zu singen dürfen?" kam.

Unter anderem gab sich auch Ex-Skisprung-Held Martin Schmitt (46) bei den "Garten Games" die Ehre. © Patrick Seeger/dpa

Versöhnlicher Abschluss der ZDF-Fernsehgarten-"Garten Games": Gewinner spenden für guten Zweck

Konnte sich ihren Traum von Olympia nie erfüllen: Die einstige Leistungsschwimmerin und jetzige Moderatorin des Fernsehgartens hielt die Ticketpreise für die Eröffnung der Spiele in Paris für schlichtweg utopisch. © Sascha Baumann/ZDF/dpa Doch trotz der Vielzahl an prominenter Gesellschaft schaffte es Kiwi, sich in gewohnter Manier mit ihren teils unbeholfen wirkenden Kommentaren in den absoluten Vordergrund zu drängen. Mit Äußerungen, die mittlerweile schon kultartig als "Sätze aus Kiwis Schlafzimmer" betitelt werden, sorgte sie im Netz für den ein oder anderen peinlich berührten Beitrag: "Kiwis Traum war Olympia? Wegen der Orgien im olympischen Dorf, nä?", hieß es da schelmisch seitens eines Users. Hintergrund war der Plan der 58-Jährigen, die Eröffnungsfeier der Spiele in Paris live mitzuverfolgen. Nachdem die Ticketpreise jedoch vergleichbar mit denen eines Kleinwagens gewesen seien, hielt Kiwi dann doch lieber Abstand. Ähnlich erging es den Zuschauern wohl auch mit einigen der musikalischen Acts des Fernsehgartens. ZDF-Fernsehgarten ZDF-Fernsehgarten am Sonntag: Diese Stargäste werden zu spaßigem Motto erwartet Während dem Ex-"GZSZ"-Star und mittlerweile Schlagerbarden Oli P. (45, bürgerlich Oliver Petszokat) vor allem seine Wahl, live zu performen, zum Verhängnis wurde, sorgten die meisten seiner Mitstreiter an diesem Nachmittag für wild umherfliegende Fragezeichen angesichts ihres fragwürdigen Bekanntheitsstatus.

ZDF-Fernsehgarten lässt Zeitreise auf sportlichen Wettkampf folgen