Eigentlich wollte Linda viele Kinder, aber: "Ich lasse mich sterilisieren!"

Uelzen - "Ich wollte immer drei oder fünf Kinder haben, weil ich in einer relativ großen Familie aufgewachsen bin", sagt Linda. Heute denkt die 29-Jährige völlig anders. Sie lässt sich sterilisieren, wird somit auf natürlichem Wege kein Baby gebären.

Linda (29) ist Familienfotografin mit eigenem Studio, aber gestresst von Kindern. © ZDF/Roman Pawlowski

Die Entscheidung, keine Kinder haben zu wollen und sich sterilisieren zu lassen, steht für die Fotografin fest. "Rausnehmen, was geht, um so sicher zu sein wie möglich", erhofft sie sich in der ZDF-Doku "37 Grad". Danach wird nur noch eine künstliche Befruchtung möglich sein.

Zu ihrer Entscheidung kam sie auch jobbedingt. "Ich habe darüber nachgedacht, ob ich die richtige Person bin, Kinder zu bekommen. Ich hab mich dazu entschieden, dass ich nicht die richtige Person bin."

Bis zu sechs Familien mit kleinen Kindern pro Tag fotografiere sie. "Da hab ich gedacht: Boah, mehrere Stunden tagtäglich, das ist einfach nicht meine Welt, das möchte ich vermeiden."

Eine Mutterschaft sei zudem ein Bild, mit dem sie nicht identifizieren könne. "Dieser Druck, dieser Stress. Ich hab Angst, dass ich das Kind liegen lasse und gehe, weil ich mit der Situation nicht klarkomme."