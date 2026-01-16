Von Pipi-Hilfe bis Stofftier: Die schrägsten Mitbringsel der Dschungelstars

Köln/Australien - Seit Staffel 1 darf jeder Promi im Dschungelcamp zwei persönliche Luxusartikel mitbringen. Die verrücktesten und skurrilsten Dinge gibt es hier im Überblick!

Sam Dylan (33) schleppte 2025 eine Make-up-Palette mit in den Dschungel, während Yeliz Koc (31) nicht auf ihre Urinella verzichten wollte. (Archivbild) © Bildmontage: RTL / Boris Breuer, RTL (2)

Manche setzen auf praktische Helfer, andere auf einen Talisman oder auch einfach total verrückte Sachen.

So brachte Yeliz Koc (32), die im letzten Jahr auf Platz elf landete, eine knallpinke "Urinella" mit ins Dschungel-Abenteuer. Die Vorstellung, Platz in dem Toiletten-Häuschen zu nehmen, bereitete ihr Albträume.

"Da sind einfach Riesenspinnen drin, und man möchte sich ungern hinsetzen. Am Anfang hat mir meine Urinella auf jeden Fall sehr gut geholfen. Aber ich bin dann auch von Tag zu Tag mutiger geworden", so die Reality-Ikone damals gegenüber RTL.

Andere Camper brachten Henna-Creme, Wimpernzangen oder sogar Haarreifen mit.

Schauspieler Heinz Hoenig (74) vertraute auf eine Schnullerkette, Influencer Gigi Birofio (26) auf Bräunungsspray, und Thorsten "Kasalla" Legat (57) nahm seinen Lippenpflegestift mit.