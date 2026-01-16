Von Pipi-Hilfe bis Stofftier: Die schrägsten Mitbringsel der Dschungelstars
Köln/Australien - Seit Staffel 1 darf jeder Promi im Dschungelcamp zwei persönliche Luxusartikel mitbringen. Die verrücktesten und skurrilsten Dinge gibt es hier im Überblick!
Manche setzen auf praktische Helfer, andere auf einen Talisman oder auch einfach total verrückte Sachen.
So brachte Yeliz Koc (32), die im letzten Jahr auf Platz elf landete, eine knallpinke "Urinella" mit ins Dschungel-Abenteuer. Die Vorstellung, Platz in dem Toiletten-Häuschen zu nehmen, bereitete ihr Albträume.
"Da sind einfach Riesenspinnen drin, und man möchte sich ungern hinsetzen. Am Anfang hat mir meine Urinella auf jeden Fall sehr gut geholfen. Aber ich bin dann auch von Tag zu Tag mutiger geworden", so die Reality-Ikone damals gegenüber RTL.
Andere Camper brachten Henna-Creme, Wimpernzangen oder sogar Haarreifen mit.
Schauspieler Heinz Hoenig (74) vertraute auf eine Schnullerkette, Influencer Gigi Birofio (26) auf Bräunungsspray, und Thorsten "Kasalla" Legat (57) nahm seinen Lippenpflegestift mit.
Skurril, aber emotional: Die ganz besonderen Mitbringsel der Camper
Neben netten Accessoires sind die Gegenstände aber auch manchmal richtig emotional: TV-Star Matthias Mangiapane (42) trug 2018 eine Kette mit der Asche seiner Schwiegermutter.
Ein ähnlich emotionales Andenken, das für mächtig Aufregung sorgte, schleppte Maurice Dziwak (27) 2025 mit in den Dschungel: Sein Hase "Schnuffel" diente als Andenken an seinen neugeborenen Sohn. Im Zuge von zahlreichen Regelverstößen im Camp musste er diesen jedoch abgeben, was für bittere Tränen sorgte.
Und ja, auch Klassiker wie Nippel-Pasties, Stoffschlangen oder Quietsche-Entchen wurden schon mit ins Camp genommen. Erotik-Star Micaela Schäfer (42) schwärmte von ihren Brust-Aufklebern: "Ich fand die irgendwie ganz witzig, und sie erinnern mich auch an meinen Job."
Für das perfekte Nickerchen in der Hängematte brachte Ramona Leiß (68) damals einen Schlafanzug mit. Etwas, das davor noch kein Kandidat in Betracht gezogen hatte. "Irgendwann muss mal das erste Mal sein", erklärte die ehemalige Schauspielerin stolz.
Die neue Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet am Freitag, 23. Januar 2026, um 20.15 Uhr, bei RTL. Parallel könnt ihr das Dschungelcamp im RTL-Livestream auf RTL+ schauen.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Boris Breuer, RTL (2)