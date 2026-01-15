Vorbild "Elblandrevolte": Sorge vor wachsender Gewaltbereitschaft junger, rechter Gruppen im Osten

Seit den 1990er-Jahren ist Rechtsextremismus wieder ein gravierendes Problem in Ostdeutschland.

Von Steffen Durst

Leipzig - Seit den 1990er-Jahren ist Rechtsextremismus wieder ein gravierendes Problem in Ostdeutschland. Im Rahmen der Anti-CSD-Proteste drängten sich im vergangenen Jahr vor allem junge Nachwuchs-Neonazis wie etwa Finley P. (19), Stützpunktleiter der "Jungen Nationalisten Dresden" ("Elblandrevolte"), in den Vordergrund. "MDR exactly" geht dieser Entwicklung in einer neuen Dokumentation mit dem Titel "Jung, männlich, rechtsextrem - Nachwuchs-Nazis im Osten" auf den Grund.

Kulturbüro Sachsen e.V. und Verfassungsschutz zeigen sich besorgt

Solvejg Höppner und Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen e.V. sind von den Entwicklungen im Osten nicht überrascht. © PR/MDR/Lotze "Wir sind einerseits besorgt über diese Entwicklung, aber andererseits auch nicht überrascht", sagt Michael Nattke vom Kulturbüro Sachsen e.V dem MDR. "Wir haben seit zehn Jahren eine Entwicklung, dass die gesamte Gesellschaft sich immer mehr nach rechts ausrichtet. Warum soll das vor jungen Menschen haltmachen?" Nattkes Kollegin, Solvejg Höppner, sieht eine Zuspitzung der gesellschaftlichen Verhältnisse sowie eine zunehmende Krisenwahrnehmung als einen möglichen Grund für den hohen Zulauf rechter Jugendbewegungen. Auch die Nachwirkungen der Corona-Zeit spielten womöglich eine Rolle. Der Leiter des sächsischen Verfassungsschutzes, Dirk-Martin Christian, erkennt in dem Vorgehen der "Elblandrevolte" einen Strategiewechsel rechter Akteure im Freistaat und darüber hinaus: "Weg von der strammen Kadertruppe, die eben den Nachwuchs zu generieren hat, hin zu einer Vorfeldorganisation, die ganz bewusst mit niedrigschwelligen Angeboten quasi in die Szene hineinwirkt", sagte Christian dem MDR-Magazin. "Die Elblandrevolte ist vielleicht das erste Produkt dieses Strategiewechsels." Das Modell "Elblandrevolte" werde bereits von verschiedenen Gruppen, die sich häufig über soziale Netzwerke fänden, nachgeahmt. "Die Gewaltbereitschaft ist ein ganz wesentliches Element, gerade auch bei den sehr jungen Leuten. Es ist möglicherweise auch ein Motiv, sich diesen Gruppierungen anzuschließen."

Dirk-Martin Christian vom sächsischen Verfassungsschutz sieht Gewaltbereitschaft als wesentliches Merkmal von neuen Gruppierungen wie der "Elblandrevolte". © PR/MDR/Lotze

Die Gewaltbereitschaft ist ein Mittel der Durchsetzung der politischen Ziele