"Wir probieren es weiter": Palina und Julian geben Babywunsch nicht auf

Köln - Nur wenige Tage nach ihrer Freude über die Schwangerschaft ist bei Palina und Julian Claßen (32) alles anders gekommen. Trotzdem machen die beiden klar: Aufgeben ist für sie keine Option.

Palina und Julian Claßen (32) halten nach dem schweren Schicksalsschlag zusammen. © Instagram/ palinamin

In einer offenen Fragerunde auf Instagram hat Palina nun indirekt bestätigt, was viele Follower bereits befürchtet hatten: Die Influencerin hat ihre Schwangerschaft verloren.

Nachdem es ihr körperlich immer schlechter gegangen war und sie selbst schon eine Fehlgeburt vermutet hatte, sprach sie jetzt sehr ehrlich über diese schwere Zeit.

Auf die Frage, ob sie ihre Kinderplanung jetzt erst einmal auf Eis legen, kam von Palina eine klare Antwort: "Wir probieren es weiter und nehmen euch mit."

Besonders bewegend wurde es, als ein Fan wissen wollte, ob sie den Moment gespürt habe. Palina schrieb dazu: "Ich glaube, als Frau spürt man das irgendwie… Ich habe auf einmal ein ganz komisches Gefühl gehabt."