"Zuversichtlich, dass kein Blut vergossen wird": Oscar-Verleihung 2023 bricht mit dieser Tradition

Los Angeles - Jede Menge Schauspiel-Stars und Größen aus der Filmbranche werden sich am kommenden Sonntag, dem 12. März, um kurz vor Mitternacht (MEZ) wieder im Blitzlichtgewitter rekeln und in das Dolby Theater in Los Angeles (Kalifornien, USA) spazieren, um der jährlichen Oscar-Preisverleihung beizuwohnen. Am gestrigen Mittwoch (Ortszeit) kam es jedoch beim traditionellen "Roll Out" zur ersten Überraschung im Vorfeld des Mega-Events, denn die ikonische Flaniermeile sieht dieses Mal etwas ungewöhnlich aus.