Leichenfund bei Potsdam: Zweiter Tatverdächtiger in U-Haft
Von Wilhelm Pischke
Berlin/Potsdam - Vor Tagen wurde eine Leiche bei Potsdam gefunden. Hat diese etwas mit einem verschwundenen Geschäftsmann zu tun? Mittlerweile sitzen zwei Männer in U-Haft.
Nach dem Fund einer Männerleiche in einem Wald bei Potsdam hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen.
Der 32-Jährige befinde sich derzeit in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher der Polizei mit.
Vor einigen Tagen hatten die Beamten einen ersten Verdächtigen in Berlin-Spandau wegen der mutmaßlichen Entführung eines Geschäftsmannes festgenommen.
Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, den Geschäftsmann am 23. April in Berlin-Waidmannslust gewaltsam in einem weißen Transporter verschleppt zu haben.
Die Ermittler prüfen, ob es sich dabei um den Geschäftsmann handelt. Diese Prüfung dauere an, hieß es von der Polizei. Nach Informationen aus Ermittlerkreisen war die Leiche vergraben.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa