Leichenfund bei Potsdam: Zweiter Tatverdächtiger in U-Haft

Von Wilhelm Pischke Berlin/Potsdam - Vor Tagen wurde eine Leiche bei Potsdam gefunden. Hat diese etwas mit einem verschwundenen Geschäftsmann zu tun? Mittlerweile sitzen zwei Männer in U-Haft.

In einem Waldgebiet bei Potsdam hat die Polizei eine vergrabene männliche Leiche gefunden. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem Fund einer Männerleiche in einem Wald bei Potsdam hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen.

Der 32-Jährige befinde sich derzeit in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Vor einigen Tagen hatten die Beamten einen ersten Verdächtigen in Berlin-Spandau wegen der mutmaßlichen Entführung eines Geschäftsmannes festgenommen.

Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, den Geschäftsmann am 23. April in Berlin-Waidmannslust gewaltsam in einem weißen Transporter verschleppt zu haben.