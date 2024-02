Nach Antisemitismus-Vorwürfen auf Berlinale: Claudia Roth äußert sich

Jurymitglied Verena Paravel (52) forderte während der Preisverleihung zum sofortigen Waffenstillstand in Gaza auf. © Monika Skolimowska/dpa

Auf der Preisverleihung der Berlinale am Samstagabend hatten sich mehrere Filmschaffende zum Gaza-Krieg geäußert. Kritiker wie der Zentralrat der Juden klagten an, dass darin einseitig Vorwürfe gegen Israel erhoben worden seien, ohne den Terrorangriff der islamistischen Hamas vom 7. Oktober 2023 zu erwähnen.

Auf der Bühne trugen etwa mehrere Personen Zettel mit der Aufschrift "Ceasefire Now", womit sie für ein Ende der militärischen Aktionen Israels gegen die Hamas votierten.

Schwerer wog indes ein israelfeindlicher Beitrag auf der Instagram-Seite der Panorama-Sektion der Berlinale vom Sonntag. Dieser stellte mit der Parole "Free Palestine - From the River to the Sea" ("Befreie Palästina - vom Fluss bis zum Meer") das Existenzrecht des Staates Israel infrage und wurde schnell gelöscht.

Das Filmfestival distanzierte sich von dem Post und erklärte, Opfer eines Hackerangriffs geworden zu sein.