10 süße Hunderassen: Diese niedlichen Hunde bleiben immer klein

"I'm a Cha-cha-cha-Chihuahua, I'm the smallest dog in town. I never have to walk, because they carry me around!" Das zauberhafte Lied von "The Golden Orchestra" beschreibt herrlich passend den Alltag eines Chihuahuas. Der kleine, süße Hund ist mit Abstand die kleinste Hunderasse der Welt. Ein Chihuahua misst im Erwachsenenalter gerade einmal 15 bis 23 Zentimeter und wiegt hierbei 1,5 bis 3 Kilogramm.

Chihuahuas stammen ursprünglich aus Mexiko und zeichnen sich durch die übergroßen Augen und die verkürzte Schnauze aus. Neben den kurzhaarigen Chihuahuas gibt es auch eine Langhaar-Chihuahua-Züchtung, welche sehr viel Fellpflege bedarf.

Der kleine, süße Hund kann durchaus bis zu 18 Jahre alt werden und benötigt trotz seiner Größe und seines Fliegengewichts viel Auslauf. Chihuahuas strotzen nur so vor Energie und können durch ihre hohe Intelligenz in Windeseile kleine Kunststückchen und Kommandos erlernen.

Chihuahuas eignen sich für ältere Menschen sowie als Familienhunde. Bei zu lauter Geräuschkulisse und Stress neigt dieser Hund jedoch zu Überforderung und sollte daher nicht bei Familien mit Babys und Kleinkindern leben.

Du bist auf der Suche nach einem süßen, kleinen Hund voller Tatendrang und Verspieltheit? Dann ist der Chihuahua der perfekte Hund für Dich!