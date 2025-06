Reiskäfer entdeckt? Mit diesen einfachen Hausmitteln wirst Du sie los!

Reiskäfer ernähren sich bevorzugt von Reiskörnern, können jedoch auch andere Getreidekörner befallen. © 123RF/backiris

Der Reiskäfer (Sitophilus oryzae) ist ein Vertreter der Familie der Rüsselkäfer und zeichnet sich durch seinen zylinderförmigen Rüssel aus. Ein weiteres Merkmal sind vier helle, zum Teil rötliche und symmetrisch angeordnete Flecken auf der Oberseite der Flügel. Reiskäfer werden etwa drei Millimeter lang.

Wie der Name schon verrät, ernähren sich Reiskäfer von Reiskörnern, aber auch die Körner von Mais, Hirse und Weizen kommen als Nahrungsgrundlage infrage.

Hauptsächlich treten diese Schädlinge in den Tropen auf, wo sie ganze Felder vernichten können. In Folge des weltweiten Handels befallen Reiskäfer jedoch ebenso Nahrungsmittellager in Mitteleuropa und private Haushalte.

Was Du zum Reiskäfer wissen solltest und wie Du den Vorratsschädling am besten bekämpfen kannst, erfährst Du in diesem Ratgeber.