Fliegen vertreiben: Effektive Tipps, wie du Fliegenplagen im Haus schnell loswirst

Fliegen gehören zu den unangenehmsten Insekten in unseren Wohnungen und Häusern. Sie können nicht nur stören, sondern auch Krankheiten übertragen. Doch wie kann man Fliegen schnell und effektiv loswerden? Erfahre, was Du über die Bekämpfung von Fliegen wissen musst - von Hausmitteln über Pflanzen bis hin zu mechanischen Lösungen.

Das Wichtigste in Kürze

Fliegen haben Facettenaugen, die aus Tausenden Einzelaugen bestehen und somit ein besonders großes Blickfeld bieten. © 123rf/anterovium

Fliegen (lt. Brachycera) sind zweiflügelige Insekten, von denen es weltweit mehrere zahlreiche verschiedene Arten gibt. Zu den wohl bekanntesten Fliegen gehören die Stubenfliege, die Schmeißfliege und die Fruchtfliege.

Die Lebensdauer einer Fliege ist verhältnismäßig kurz, wobei das Larven-Stadium oftmals die größte Lebensspanne einnimmt. Im Durchschnitt leben Fliegen nur etwa 30 Tage, dafür hinterlassen sie jedoch eine große Anzahl an Eiern. Die Weibchen können nämlich in diesem Zeitraum mehr als 1000 Eier legen und sorgen damit jährlich für zahlreiche Nachkommen.

In unseren Breiten sind die meisten Fliegen hauptsächlich von April bis Oktober unterwegs. Es gibt allerdings auch viele Arten, die nur im Winter aktiv sind. Die Insekten können zudem in all ihren Lebensstadien (Ei, Larve, Imago) überwintern.