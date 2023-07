02.07.2023 07:58 1.751 Wieder Feuer am Chemnitzer Harthwald: Brand an ehemaliger Gaststätte

Am Harthwald in Chemnitz-Markersdorf ist es am Samstag wieder zu einem Brand gekommen. Auf dem Gelände einer ehemaligen Kneipe stand ein Schuppen in Flammen.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Ist im Chemnitzer Ortsteil Markersdorf ein Brandstifter unterwegs? Am Wochenende brannte es schon wieder in dem Wohngebiet Am Harthwald. Der Schuppen brannte komplett aus. In den vergangenen Monaten ist es immer wieder zu Bränden Am Harthwald in Chemnitz gekommen. © Harry Härtel/Haertelpress Das Feuer war am Samstag gegen 21 Uhr auf dem Gelände einer ehemaligen Gaststätte ausgebrochen. Ein Schuppen stand dort in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargrundstücke verhindern, aber der Schuppen brannte komplett aus. Was den Brand ausgelöst hat und wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Chemnitz Feuerwehreinsatz Große Rauchwolke in Chemnitz: Sperrmüll in Garagenkomplex abgefackelt In den vergangenen Monaten ist es immer wieder zu Bränden in der Straße Am Harthwald gekommen. Mitte April brannte es im Keller eines Plattenbaus. Ein Bewohner konnte durch sein schnelles Eingreifen schlimmeres verhindern und den Brand selber löschen. Anfang April brannten im siebenten Stock eines Hochhauses Papier und Pappe vor einem Fahrstuhl.

