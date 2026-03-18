Chemnitzer Stadtrat: Das sind die aktuellen Entscheidungen
Chemnitz - Am Mittwochnachmittag treffen sich im Chemnitzer Rathaus wieder die Stadträte. Das sind die wichtigsten Entscheidungen der laufenden Sitzung.
15.57 Uhr: Höhere Gebühren für Volkshochschule
Der Stadtrat hat höhere Gebühren für die Volkshochschule gebilligt.
Künftig steigt der Durchschnittspreis pro Unterrichtsstunde von 4,10 auf 4,30 Euro, also um 20 Cent je 45 Minuten.
Kostenfreie Angebote sollen laut Rathaus weiter möglich bleiben, wenn sie über Fördermittel oder Kooperationspartner gedeckt sind.
Die teuersten Kurse, etwa in den Bereichen Kochen oder PC, sollen statt bislang bis zu 5,70 Euro künftig bis zu 6,20 Euro pro Unterrichtsstunde kosten.
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15.39 Uhr: Neue Fraktionsfinanzierung beschlossen
Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit eine neue Fraktionsfinanzierung beschlossen.
Künftig erhält jede der acht Gruppierungen jährlich 65.000 Euro Grundausstattung plus 6000 Euro pro Stadtrat.
Damit soll das System gerechter werden, weil kleinere Fraktionen nach bisheriger Regelung benachteiligt waren. Für die Stadt steigen die Kosten dadurch von bisher rund 700.000 auf 865.000 Euro pro Jahr.
15.26 Uhr: Veröffentlichung der Projektliste für die sogenannte Bundesmilliarde stößt auf scharfe Kritik
Die Veröffentlichung der Projektliste für die sogenannte Bundesmilliarde ist im Stadtrat auf scharfe Kritik gestoßen.
CDU-Fraktionschef Tino Fritzsche (64) erklärte, man werde sich nicht unter Druck setzen lassen und nun in Ruhe die nötige Arbeit erledigen.
Nach seiner Darstellung habe es eigentlich die Verständigung gegeben, zunächst nur das Verfahren öffentlich zu machen, nicht aber schon konkrete Vorhaben zu benennen.
Hintergrund: Chemnitz erhält bis 2036 jährlich 15,7 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes. Am Dienstag hatte die Stadtspitze öffentlich bereits konkrete Vorhaben benannt, über die der Stadtrat im Mai entscheiden muss.
Titelfoto: Kristin Schmidt