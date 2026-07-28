Feuer auf Baustelle "Fröbelhöfe": Polizei äußert sich zur Brandursache

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Am Montagnachmittag stiegen Flammen und dichter Rauch auf der Baustelle "Fröbelhöfe" empor. Nun gibt es erste Erkenntnisse zur Brandursache.

Von Holger Köhler-Kaeß, Benjamin Richter, Maximilian Schiffhorst

Dresden - Heftiger Dachstuhlbrand auf der Baustelle "Fröbelhöfe"! Am Montagnachmittag stiegen an der Löbtauer Straße Flammen und dichter Rauch empor. Stundenlang war die Feuerwehr mit Löschmaßnahmen beschäftigt. Nun gibt es erste Erkenntnisse zur Brandursache.

Aus den geplanten Fröbelhöfen stiegen Flammen und Rauch empor.
Aus den geplanten Fröbelhöfen stiegen Flammen und Rauch empor.  © privat

So brach das Feuer bei Schweißarbeiten beim Verlegen von Dachpappe aus, wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Ermittlungen der Kriminalisten würden andauern.

Kurz nach 16.30 Uhr war die Feuerwehr am Montagnachmittag zum Dachstuhlbrand ausgerückt.

Fotos vom Einsatzort zeigten eine starke Rauchentwicklung, die jedoch bereits früh unter Kontrolle gebracht werden konnte und zunächst keine Gefahr für die Anwohner darstellte, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte. Diese Einschätzung wurde im Verlauf des Abends leicht revidiert.

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Unterdessen leiteten die DVB die Linien 2 und 6 wegen des Brandes an der Cottaer Straße um. Erst gegen 22 Uhr war wieder regulärer Betrieb möglich.

Im Dachstuhl brannte es lichterloh.
Im Dachstuhl brannte es lichterloh.  © Roland Halkasch
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Der Außenangriff erfolgte über drei Drehleitern.
Der Außenangriff erfolgte über drei Drehleitern.  © Roland Halkasch

Der Dachstuhlbrand im Video

Löbtauer Straße stundenlang dicht

Stundenlang kam es auf der Löbtauer Straße aufgrund des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen.
Stundenlang kam es auf der Löbtauer Straße aufgrund des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen.  © Bildmontage: privat (2)

"Die Löscharbeiten dauern weiter an, da wir das neugefertigte Dach eröffnen müssen, um das Brandgut effektiv zu löschen", hieß es vonseiten der Feuerwehr. Wenn man Rauchgeruch wahrnehme, solle man die Fenster und Türen in unmittelbarer Nähe geschlossen halten.

In der Spitze kämpften etwa 90 Einsatzkräfte vor Ort gegen die Flammen. Die vom Brand betroffene Dachfläche wurde auf circa 200 Quadratmeter geschätzt.

"Durch die Dachkonstruktion gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Einsatzkräfte müssen die Dachhaut von innen und von außen mit technischen Geräten öffnen, da nur so Glutnester gefunden und effektiv gelöscht werden können", so die Feuerwehr am Montag.

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Im Umfeld der Einsatzstelle kam es zu Verkehrseinschränkungen. Die Löbtauer Straße war stundenlang bis 22.30 Uhr dicht. Nach Beendigung der Löscharbeiten erfolgte noch eine Nachkontrolle.

Erstmeldung von 27. Juli 2026, 17.02 Uhr. Letzte Aktualisierung am 28. Juli, 10.38 Uhr.

Titelfoto: privat

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