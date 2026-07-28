Feuer auf Baustelle "Fröbelhöfe": Polizei äußert sich zur Brandursache

Dresden - Heftiger Dachstuhlbrand auf der Baustelle " Fröbelhöfe "! Am Montagnachmittag stiegen an der Löbtauer Straße Flammen und dichter Rauch empor. Stundenlang war die Feuerwehr mit Löschmaßnahmen beschäftigt. Nun gibt es erste Erkenntnisse zur Brandursache.

Aus den geplanten Fröbelhöfen stiegen Flammen und Rauch empor. © privat

So brach das Feuer bei Schweißarbeiten beim Verlegen von Dachpappe aus, wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Ermittlungen der Kriminalisten würden andauern.

Kurz nach 16.30 Uhr war die Feuerwehr am Montagnachmittag zum Dachstuhlbrand ausgerückt.

Fotos vom Einsatzort zeigten eine starke Rauchentwicklung, die jedoch bereits früh unter Kontrolle gebracht werden konnte und zunächst keine Gefahr für die Anwohner darstellte, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 erklärte. Diese Einschätzung wurde im Verlauf des Abends leicht revidiert.

Unterdessen leiteten die DVB die Linien 2 und 6 wegen des Brandes an der Cottaer Straße um. Erst gegen 22 Uhr war wieder regulärer Betrieb möglich.