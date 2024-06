Tauziehen beendet: Filmnächte werden neu ausgeschrieben!

Monatelang wurde um die Neuausschreibung der Filmnächte im Stadtrat gerungen. © Filmnächte Dresden

Seit 1991 richtet die PAN GmbH die Filmnächte aus, kann das Areal über einen Pachtvertrag mit der Stadt (rund 35.000 Euro pro Jahr) nutzen.

Das Rathaus will das Format (Filme und Konzerte) erstmals neu ausschreiben, sieht das als rechtlich notwendig an und will so auch mehr Geld durch Konzessionsgebühren einnehmen.

CDU-Stadtrat Steffen Kaden (53) sah keinen juristischen Zwang in einer Neuausschreibung und darin die Gefahr, ein "etabliertes Veranstaltungsformat ins Feuer zu stellen". Außerdem bemängelte er öffentlich gewordene Ausschreibungsunterlagen (Vorschläge der Verwaltung) als fachlich unzureichend, befürchtete auch künftige Eingriffe der Stadt ins Programm. Baubürgermeister Stephan Kühn (44, Grüne) bezeichnete Letzteres als "absurd".

Rückendeckung erhielt die CDU durch Stadtrat Michael Schmelich (69, fraktionslos). Er empfand es als "unseriös", mit einer Ausschreibung die Ideen der Filmnächte-Macher quasi zu verstaatlichen, und appellierte an den Rat, das Format bei den Erschaffern zu belassen.