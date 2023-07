Deshalb waren Robert Habeck und Annalena Baerbock heute in Dresden

Dresden - Hoher Besuch im Dresdner Norden! Mit Robert Habeck (53) und Annalena Baerbock (42) schauten am Donnerstag zwei Bundesminister im Infineon-Werk in Klotzsche vorbei. Es war der erste gemeinsame Unternehmensbesuch der beiden Grünen, seitdem diese in Regierungsverantwortung sind.