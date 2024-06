Sportunterricht im Kuhstall: Berufsschüler bekommen neue Turnhalle

Dresden - Nach jahrelangem Warten erhält das Berufliche Schulzentrum (BSZ) für Agrarwirtschaft und Ernährung in Altroßthal ( Dresden -Cotta) eine neue Schulsporthalle.

BSZ-Standort Altroßthal im Dresdner Südwesten: In diesem baufälligen früheren Kuhstall müssen die Berufsschüler Sport treiben. © privat

Das entschied der Stadtrat in seiner letzten Doppelsitzung in "alter" Besetzung. Bislang findet der Sportunterricht in einem umgebauten Kuhstall statt.

Das BSZ besteht aus zwei Schulstandorten in Johannstadt (Canalettostraße) und Altroßthal am Stadtrand zu Pesterwitz.

An der ländlichen Außenstelle lassen sich rund 700 Schüler zu Land- und Tierwirten, Gärtnern, Floristen und Co. ausbilden. Doch der denkmalgeschützte Standort (früheres Rittergut mit Schloss und Dreiseitenhof mit Nebengelass) ist seit Jahrzehnten sanierungsbedürftig.

Die Jugendlichen müssen in einem ehemaligen Kuhstall Sport treiben, was wegen Säulen im Raum, tiefen Decken und bröckelndem Putz praktisch kaum möglich ist. Torsten Nitzsche (48, Freie Wähler) sprach von einem "Drama".