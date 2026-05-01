Airbus mit Passagieren an Bord kreist über Dresden: Was ist da los?
Dresden - Wenn ein Airbus über Dresden kreist, dann ist das oft Teil der Ausbildung eines Flugschülers. Am späten Donnerstagnachmittag drehte jedoch eine mit Passagieren gut besetzte Maschine der Fluggesellschaft Sundair ihre Runden über Sachsens Hauptstadt. Was steckte dahinter?
In diesem Fall nichts Schlimmes, sondern ein spezielles Event von Sundair namens "Flug in den Mai".
"Erleben Sie einen unvergesslichen Rundflug über die wunderschöne Stadt Dresden und ihre reizvolle Umgebung", warb das Unternehmen schon vor einiger Zeit für die Veranstaltung.
Für den nur höchstens 40-minütigen Flug hob ein Airbus A319 gegen 17.30 Uhr ab. Die genaue Route war bis kurz vor dem Start noch geheim.
"Dank des späten Sonnenuntergangs um 20.25 Uhr können Sie die Stadt in stimmungsvoller Lichtkulisse aus der Vogelperspektive erleben. Der detaillierte Flugplan sowie die genaue Route werden erst kurz vor dem Abflug festgelegt, um je nach Wetterlage die bestmöglichsten Aussichten zu gewährleisten", schrieb Sundair.
Einige Minuten nach dem Flugstart war das Schauspiel bereits auf Flightradar24 zu sehen - und damit die Schleifen, die die Maschine über Dresden zog.
Auch Gangplätze gab es auf dem Flug
Laut Sundair versorgte ein Pilot die Gäste während des gesamten Fluges "mit spannenden Informationen zu Ablauf, Route und Sehenswürdigkeiten".
Für das vergleichsweise kurze Vergnügen mussten die Passagiere recht tief in die Tasche greifen. Für einen Fensterplatz in der Comfort Class schlugen 299 Euro zu Buche, in der Economy Class immerhin noch 219 Euro.
Kurioserweise wurden für das Sightseeing auch Gangplätze zwischen 129 und 219 Euro verkauft, obwohl man von dort aus kaum etwas gesehen haben dürfte.
Kurz nach 18 Uhr war der Spaß dann nach einigen Runden schon wieder vorbei. Trost für alle, die gerne dabei gewesen wären: Events wie dieses werden in unregelmäßigen Abständen angeboten.
Titelfoto: Bildmontage: Max Patzig, Screenshot/Flightradar24