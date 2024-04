Biden macht Trump-Porno-Witz und gibt Altersprobleme zu: "Erwachsener Mann der gegen 6-Jährigen antritt"

Washington (USA) - Hierzulande kennt man so etwas höchstens vom politischen Aschermittwoch, doch im US-Wahlkampf wird dauerhaft mit scharfen Geschützen geschossen! Beim traditionellen Correspondents' Dinner teilte US-Präsident Joe Biden (81) heftig gegen Widersacher Donald Trump (77) aus. Doch der Demokrat fand auch ernste Worte.

US-Präsident Joe Biden (81) nahm beim Correspondents' Dinner Trump ins Visier. © dpa| Manuel Balce Ceneta

Bei dem Galadinner für die Hauptstadtpresse in Washington steht die Comedy jedes Jahr im Vordergrund. Biden machte sich in den vergangenen Wochen schon öfter über seinen (voraussichtlichen) republikanischen Konkurrenten ums Weiße Haus lustig und nutzte auch am gestrigen Samstagabend (Ortszeit) die Gunst der Stunde.

"Ja, das Alter ist ein Problem", sagte der 81-Jährige, dem wegen seines hohen Alters immer wieder die Präsidentschaftstauglichkeit abgesprochen wird. Doch dann der Schlag in Richtung Trump: "Ich bin ein erwachsener Mann, der gegen einen 6-Jährigen antritt."

Gelächter im Saal - eine gelungene Spitze. Auf X (ehemals Twitter) erklärte er später: "Das war kein Witz."

Biden zeigte sich an dem Abend selbstironisch, nahm aber vor allem Trump ins Visier. Er scherzte auch über den Strafprozess gegen den 77-jährigen, der im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an Erotik-Star Stormy Daniels (45) steht.

"Donald hatte in letzter Zeit ein paar harte Tage. Man könnte sagen: stürmisches Wetter", so der US-Präsident in Anspielung auf Daniels' Vornamen - "Stormy" lässt sich mit "stürmisch" übersetzten.