Im Knast diagnostiziert: Hollywood-Monster Harvey Weinstein hat Krebs!

New York - Einst war Harvey Weinstein (72) einer der einflussreichsten Männer in Hollywood - bis er schließlich, nachdem er jahrzehntelang ungestört seine Abscheulichkeiten begangen hatte, 2020 wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe im Knast landete. Dort wurde bei dem Ex-Produzenten nun Knochenmarkkrebs diagnostiziert!

Doch Weinstein ist gesundheitlich vorbelastet, hat unter anderem immer wieder Probleme mit dem Herzen. Erst im September musste er wegen eines gesundheitlichen Notfalls in eine Klinik gebracht werden .

Die Erkrankung schwelt oft lange quasi symptomfrei im Körper vor sich hin, ehe sich das Allgemeinbefinden des Patienten rapide verschlechtert. Dank moderner Medikamente sind die Überlebenschancen in den vergangenen Jahrzehnten erheblich gestiegen.

Mit der Gesundheit des früheren Hollywood-Moguls geht es rapide bergab. Wie die US-Sender ABC News und NBC News am Montag (Ortszeit) übereinstimmend berichteten, leidet Weinstein unter chronischer myeloischer Leukämie.

Auch wenn das erste Urteil (vorerst) aufgehoben wurde, sitzt Weinstein vermutlich den Rest seines Lebens hinter Gittern. © JEENAH MOON/AFP

Aktuell soll der Sexualstraftäter sich nicht in einem externen Krankenhaus befinden, sondern im Gefängnis Rikers Island in New York behandelt werden.

"Aus Respekt für Herrn Weinsteins Privatsphäre werden wir keinen weiteren Kommentar abgeben", sagte Weinsteins rechtlicher Vertreter in Gesundheitsfragen, Craig Rothfeld, am Montagabend (Ortszeit) gegenüber NBC.

Seit rund viereinhalb Jahren sitzt der Filmproduzent mittlerweile hinter Gittern. Seit 2017 hatten mehr als 80 Frauen, darunter berühmte Schauspielerinnen, Vorwürfe gegen Weinstein erhoben und gegen ihn ausgesagt.

2020 wurde er zu 23 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde jedoch im April wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Neuverhandlungen wurden angesetzt.

Im Knast schmort der 72-Jährige aber dennoch weiterhin, denn 2023 wurde Harvey Weinstein in einem weiteren Verfahren zu einer zusätzlichen 16-jährigen Haftstrafe verurteilt.