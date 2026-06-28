Désirée Nick gibt Jessica Zemer "Absolution" und greift ihr in "die Scham"

Berlin/Darmstadt - "Heute heißt es Nachsitzen: Jessica, bei Fuß!", kommandiert Désirée Nick in einem Instagram-Reel. "Du bist nach Berlin gekommen, damit ich Dir nochmal meine Absolution erteile für ' Forsthaus Rampensau '", erklärt die 69-Jährige ihrem Schützling - und greift der 25-Jährigen etwas später in den Intimbereich!

Jessica Zemer (25) möchte als Reality-Darstellerin durchstarten: Nach "Die Realitystar Academy" ist sie bei "Forsthaus Rampensau" mit dabei. © Screenshot/Instagram/jessicazemer

Die Darmstädterin Jessica Zemer ist eine der beiden Siegerinnen von "Die Realitystar Academy", weshalb sie als Wildcard beim Forsthaus mit dabei sein wird.

"Wie Du rumläufst", kritisiert Désirée die 25-Jährige in dem Clip vom Samstag - Jessica trägt ein eng anliegendes Outfit, das ihre Körperformen betont.

"Das ist ein Strampelanzug, der ist aus Stretch", meckert die 69-Jährige weiter und bemängelt, "dass sich die Scham abzeichnet". Während Désirée dies sagt, greift sich der Reality-Darstellerin in den Schritt.

"Wir sind ein elitäres Internat, wo ich nicht möchte, dass meine Absolventinnen Huren sind!", setzt sie mit strengem Tonfall hinzu. Doch schon kurz darauf wird klar, dass die gesamte Inszenierung ironisch gemeint ist.

"Mein Hase", spricht Nick die 25-Jährige an und ergänzt: "Zerlege den Laden! Haue die T***n denen um die Ohren!", lautet ihr wirklicher Auftrag für Jessica hinsichtlich der kommenden "Forsthaus Rampensau"-Staffel.