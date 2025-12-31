Deutliche Worte von Verona Pooth: Darum geht sie auf Laura Müller los
Düsseldorf - Mit ihren Aktivitäten auf OnlyFans finanziert sich Laura Müller (25) seit Jahren ihr Luxusleben. Immer wieder wird die 25-Jährige für dieses Geschäftsmodell scharf kritisiert. Auch Verona Pooth (57) findet deutliche Worte!
Als die Ex-Frau von Poptitan Dieter Bohlen (71) im Podcast von Tim Gabel auf das Thema angesprochen wird, hat sie überraschend viel dazu zu sagen. Ein Aspekt an der Nackedei-Karriere der Influencerin stört sie dabei nämlich gewaltig.
"Ganz, ganz krass, dass sie als Schwangere weiter 'OnlyFans' bedient hat", pikierte sich Verona. Für die Werbeikone stehe nicht der finanzielle Erfolg im Mittelpunkt, sondern vielmehr die langfristigen Folgen.
Ihre Sorge gilt vor allem dem Nachwuchs, der später mit den Inhalten konfrontiert werden könnte. Das Internet vergesse nichts, so Pooths eindringliche Warnung an die Ehefrau von Schlager-Legende Michael Wendler (53). Das Promi-Paar hat zwei gemeinsame Kinder.
Darüber hinaus stellte Verona in aller Deutlichkeit klar: "Schwanger zu sein, ist für mich etwas, was heilig ist. Das ist ein Wunder der Natur. In dieser Zeit OnlyFans zu bedienen […], das ist einfach irre."
Auch "der Wendler" blieb von Kritik nicht verschont. "Sie ist verdammt jung, jetzt erst 25, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie hat Michael, glaube ich, mit 17 kennengelernt. Irgendwo ist er doch für seine Frau verantwortlich mit 20 Jahren mehr", stellte Verona klar.
Laura Müller und Michael Wendler auf Einnahmen angewiesen
Die gebürtige Bolivianerin ist allerdings davon überzeugt, dass die polarisierenden Eheleute auf die Einnahmen, die Laura mit ihren freizügigen Inhalten generiert, angewiesen sind.
Problematisch sei für sie eher die Langfristigkeit der digitalen Inhalte. Dazu erklärte Verona: "Ich glaube, wenn Laura Müller irgendwann mal 30 oder 40 wird, wird ihr bewusst werden, was sie gemacht hat."
Und weiter: "Wenn man mit OnlyFans Geld machen will, muss man sich hundertprozentig darüber im Klaren sein, dass jegliches Material forever ist." Aus diesem Grund habe sie derlei Verführungen in ihrer Laufbahn auch immer wieder abgelehnt.
"Wenn es zu meiner Zeit 'OnlyFans' gegeben hätte – ich habe mich ja nicht mal für den 'Playboy' ausgezogen –, aber klar, die Bilder wären heute noch da", hob Verona hervor. Dies hätte unweigerlich Auswirkungen auf die Entwicklung ihrer zwei Söhne gehabt.
"Ich hätte damit Diegos Leben und auch Roccos Leben verändert", ist sich Pooth sicher. Aus diesem Grund lehnt sie auch heute noch diverse Anfragen des berühmt-berüchtigten Männermagazins ab, wie sie vor einiger Zeit betonte.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/lauramuellerofficial (Screenshot), Thomas Banneyer/dpa