 2.092

Deutliche Worte von Verona Pooth: Darum geht sie auf Laura Müller los

Mit ihren freizügigen Aktivitäten auf OnlyFans finanziert Laura Müller ihr Leben und erntet dafür viel Kritik. Auch Verona Pooth findet jetzt deutliche Worte!

Von Frederick Rook

Düsseldorf - Mit ihren Aktivitäten auf OnlyFans finanziert sich Laura Müller (25) seit Jahren ihr Luxusleben. Immer wieder wird die 25-Jährige für dieses Geschäftsmodell scharf kritisiert. Auch Verona Pooth (57) findet deutliche Worte!

Verona Pooth (57) ist in der deutschen Medienlandschaft seit 30 Jahren omnipräsent.
Verona Pooth (57) ist in der deutschen Medienlandschaft seit 30 Jahren omnipräsent.  © Thomas Banneyer/dpa

Als die Ex-Frau von Poptitan Dieter Bohlen (71) im Podcast von Tim Gabel auf das Thema angesprochen wird, hat sie überraschend viel dazu zu sagen. Ein Aspekt an der Nackedei-Karriere der Influencerin stört sie dabei nämlich gewaltig.

"Ganz, ganz krass, dass sie als Schwangere weiter 'OnlyFans' bedient hat", pikierte sich Verona. Für die Werbeikone stehe nicht der finanzielle Erfolg im Mittelpunkt, sondern vielmehr die langfristigen Folgen.

Ihre Sorge gilt vor allem dem Nachwuchs, der später mit den Inhalten konfrontiert werden könnte. Das Internet vergesse nichts, so Pooths eindringliche Warnung an die Ehefrau von Schlager-Legende Michael Wendler (53). Das Promi-Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Verona Pooth: Makellos mit 57: Verona Pooth lüftet Geheimnis für ihr ewig junges Aussehen
Verona Pooth Makellos mit 57: Verona Pooth lüftet Geheimnis für ihr ewig junges Aussehen

Darüber hinaus stellte Verona in aller Deutlichkeit klar: "Schwanger zu sein, ist für mich etwas, was heilig ist. Das ist ein Wunder der Natur. In dieser Zeit OnlyFans zu bedienen […], das ist einfach irre."

Auch "der Wendler" blieb von Kritik nicht verschont. "Sie ist verdammt jung, jetzt erst 25, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie hat Michael, glaube ich, mit 17 kennengelernt. Irgendwo ist er doch für seine Frau verantwortlich mit 20 Jahren mehr", stellte Verona klar.

Laura Müller und Michael Wendler auf Einnahmen angewiesen

Influencerin Laura Müller (25) ist für ihre freizügigen Aufnahmen bekannt.
Influencerin Laura Müller (25) ist für ihre freizügigen Aufnahmen bekannt.  © Bildmontage: Instagram/lauramuellerofficial (Screenshots)

Die gebürtige Bolivianerin ist allerdings davon überzeugt, dass die polarisierenden Eheleute auf die Einnahmen, die Laura mit ihren freizügigen Inhalten generiert, angewiesen sind.

Problematisch sei für sie eher die Langfristigkeit der digitalen Inhalte. Dazu erklärte Verona: "Ich glaube, wenn Laura Müller irgendwann mal 30 oder 40 wird, wird ihr bewusst werden, was sie gemacht hat."

Und weiter: "Wenn man mit OnlyFans Geld machen will, muss man sich hundertprozentig darüber im Klaren sein, dass jegliches Material forever ist." Aus diesem Grund habe sie derlei Verführungen in ihrer Laufbahn auch immer wieder abgelehnt.

Verona Pooth: Als alle lachten, lachte sie einfach mit: Verona Pooth gesteht peinliche DDR-Panne
Verona Pooth Als alle lachten, lachte sie einfach mit: Verona Pooth gesteht peinliche DDR-Panne

"Wenn es zu meiner Zeit 'OnlyFans' gegeben hätte – ich habe mich ja nicht mal für den 'Playboy' ausgezogen –, aber klar, die Bilder wären heute noch da", hob Verona hervor. Dies hätte unweigerlich Auswirkungen auf die Entwicklung ihrer zwei Söhne gehabt.

"Ich hätte damit Diegos Leben und auch Roccos Leben verändert", ist sich Pooth sicher. Aus diesem Grund lehnt sie auch heute noch diverse Anfragen des berühmt-berüchtigten Männermagazins ab, wie sie vor einiger Zeit betonte.

Titelfoto: Bildmontage: Instagram/lauramuellerofficial (Screenshot), Thomas Banneyer/dpa

Mehr zum Thema Verona Pooth: