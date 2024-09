Ernüchterung nach Sex-Nacht bei AYTO: "Ich kriege den Puma einfach nicht kaputt"

Zwei Ladys machen sich mit ihren Intrigen gerade gar keine Freunde in der AYTO-Villa, während andere an ihrer Kompatibilität zweifeln.

Von Lisa Marie Peisker

Koh Samui (Thailand) - Zwei Ladys haben es bei "Are You The One? Realitystars in Love" faustdick hinter den Ohren und können natürlich überhaupt nicht verstehen, dass sie für ihre Intrigen von der ganzen Gruppe gecancelt werden. Bei anderen geht es nach der Boom-Boom-Room-Action etwas harmonischer zu - oder doch nicht?

Lars (27) und Gabriela (23) weihten vergangene Folge den Boom-Boom-Room ein. Macht dieser nun einen Rückzieher? © Screenshot RTL Gabriela (23) und ihr Auserwählter Lars (27) ließen es die vergangene Nacht über ja ordentlich krachen. Im Boom-Boom-Room war der Name nämlich Programm - und zwar gleich mehrfach. Dass man nach so einer Action erschöpft ist, ist verständlich, oder? "Da muss der Lars jetzt damit klarkommen, dass der Puma draußen ist", lacht Gabi. Im Gegensatz zu Lars: "Junge, Junge, Junge, ich kriege den Puma einfach nicht kaputt." Are You The One? Realitystars in Love Schock bei AYTO: Alles fake! Diese zwei Realitystars haben alle hopsgenommen Der stellt dann auch gleich mal ganz charmant klar, dass Gabi jetzt mal gefälligst chillen soll. "Sind wir hier bei Liebe auf den ersten Blick oder was?" Unterdessen gefällt zwei Grazien ja mal überhaupt nicht, dass Nikola (28) mit Laura M. (33) anbandelt. Natürlich nur, weil sie ihre Mitspielerin schützen wollen, was auch sonst? Ach ja, genau, Eifersucht: "Ich glaube halt, dass Nikola so eine Frau bräuchte wie mich", ärgert sich Laura L. (28), dass sie nicht an der Stelle ihrer Namensvetterin ist.

Nadja (24, l.) und Laura L. (28) ließen schon in den vergangenen Folgen kaum eine Chance verstreichen, Nikola (28) anzumachen. © Screenshot RTL

Laura L. kann die beiden Turteltauben aber auch einfach nicht in Ruhe lassen. © Screenshot RTL

Kommt da etwa jemand in Erklärungsnot vor der Gruppe? © Screenshot RTL

Auf Liebesgeständnis folgt Eifersucht: "Sind das größte No-Match hier drinnen"

Jennifer (25) und Lukas (29) gestehen sich ihre Liebe. © Screenshot RTL Da steigt natürlich auch ihre Verbündete Nadja (24) mit ein, die - Überraschung - dem 28-Jährigen auch nicht ganz abgeneigt ist. Und wie sieht das heiß umkämpfte Ex-Temptation-Island-Sternchen das? "Es ist ein Paradies an Frauen hier, ich genieße jede Sekunde." Wenn diese Einstellung nicht mal noch für richtig Krach sorgt. Are You The One? Realitystars in Love Lukas macht "Are You The One"-Geständnis: "Ich sag's euch ganz ehrlich" Sehr harmonisch läuft es hingegen beim neuesten Traum-Pärchen Jennifer (25) und Lukas (29) ab. "Oh mein Gott, wo bist du mein Leben lang geblieben?", fragt die 25-Jährige mit Herzchen in den Augen. Als Antwort bekommt sie übrigens die alles bedeutenden Worte: "Ich hab mich in die verliebt." Wie romantisch.

Zumindest ein Pärchen hat beim Doppeldate so richtig Spaß. © Screenshot RTL