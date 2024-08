Carmen Geiss auf 180: Peiniger von Tochter Shania macht sich über Urteil lustig!

Carmen Geiss (59) will auch in Zukunft weiter für Gerechtigkeit kämpfen, wenn es um ihre Familie geht. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss, Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Vor Gericht zeigte sich Fake-Milliardär Sascha Stammer (24) am Mittwoch noch einsichtig. Fernab des Justizgebäudes lässt es der zu einer saftigen Geldstrafe verurteilte Hochstapler schon wieder mächtig krachen. Sehr zum Ärger der Kult-Blondine.

"Statt Reue zu zeigen, macht er sich über das Urteil lustig, in dem er auf seiner Instagram Seite schreibt: 'nach der erfolgreichen Schadensbegrenzung vor Gericht' und lacht jetzt wieder in die Kamera - angeblich in Monaco", tobt Carmen auf Instagram.

Ihre Tochter war bei dem Termin vor dem Amtsgericht in Heilbronn nicht persönlich mit dabei. In einem Statement erklärte Shania allerdings: "Ich hoffe, dass die Sache mit der Verurteilung abgeschlossen ist […] und dass mir dieser Mann niemals begegnen wird."

Auch wenn die 20-Jährige nach außen hin Stärke beweist, so macht sich ihre Mutter dennoch große Sorgen. In ihrem ausführlichen Statement offenbart Carmen: "Shania leidet immer noch unter den seelischen Narben dieses Vorfalls."

Die Richterin hatte in dem Prozess mit Nachdruck deutlich gemacht, dass es Stammer in Zukunft unterlassen solle, sich für jemanden auszugeben, der er nicht sei. Doch davon scheint der 24-Jährige weit entfernt.