Irre Vorhersage! Wahrsagerin prophezeit Guido Maria Kretschmer große Begegnung - und behält recht
Hamburg - Zufall oder doch übernatürliche Kräfte? Guido Maria Kretschmer (60) hatte bereits zahlreiche Begegnungen mit verschiedensten Menschen in seinem Leben. Doch eine davon bleibt ihm bis heute ganz besonders in Erinnerung.
Kurz nachdem sich der Designer und sein Mann Frank Mutters (70) damals kennenlernten, waren sie gemeinsam auf Reisen. Dabei legte das Paar auch einen Stopp bei einer gemeinsamen Freundin im Allgäu ein. Im Zuge dessen lernten sie eine Bekannte dieser Freundin kennen, die nach eigenen Angaben hellsichtige Fähigkeiten hatte.
Nach zunächst netten Gesprächen bei ihr zu Hause traf die Frau am Ende des Abends doch tatsächlich auch eine Vorhersage für die Zukunft des Designers: "Sie machen noch einen Abstecher morgen. Wissen Sie, mit wem Sie morgen abendessen werden? Mit Karl Lagerfeld", gibt der 60-Jährige die Frau in seinem Podcast "feinstoff" wieder.
Doch der Designer zeigte sich zunächst skeptisch. "Ich dachte, die hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Was für eine irre Frau." Doch zu diesem Zeitpunkt wusste Guido noch nicht, dass sich die Vorhersage doch tatsächlich bewahrheiten würde. Am nächsten Tag machte sich der "Shopping Queen"-Juror auf den Weg zum Flughafen.
"Und am Flughafen treffe ich die damalige Chefredakteurin der Bunten." Die beiden kannten sich bereits von diversen Veranstaltungen. "Und dann sagte sie: 'Ach Guido, heute Abend habe ich eine Preisverleihung für junge Designer. Möchtest du nicht mit?'" Das ließ sich der junge Guido nicht zweimal sagen und buchte noch am Flughafen seinen Flug um.
Guido Maria Kretschmer war beim gemeinsamen Abendessen mit Karl Lagerfeld
Angekommen bei besagtem Event in Berlin tummelten sich zahlreiche Promis bei der Preisverleihung. "Und ich saß erst im Backstage und dann sagte die Chefredakteurin: 'Komm, wir gehen noch einen Happen essen.' Und auf einmal steht Karl Lagerfeld neben mir." Die Dame aus dem Allgäu hatte also recht mit ihrer Vorhersage am Tag zuvor!
"Das war mein erstes Abendessen mit dem. Er hat neben mir gesessen und ich dachte die ganze Zeit, das kann ich jetzt keinem erzählen." Dennoch entschied sich Guido irgendwann, Herrn Lagerfeld (†85) die mysteriöse Geschichte der Wahrsagerin zu schildern.
"Jetzt denken Sie bestimmt, ich habe eine Meise. Aber gestern hat mir jemand erzählt, dass ich Sie heute treffen werde", so der TV-Star zu dem Designer. Doch die Reaktion von Lagerfeld fiel eher nüchtern aus. "Na, das wird Ihnen überall passieren auf der Welt", gibt Guido den mittlerweile verstorbenen Modezaren wieder.
Bis heute erinnert sich der 60-Jährige gerne an diese Situation zurück. "Das hat mein Leben extrem verändert." Nicht etwa, weil er Lagerfeld getroffen hat. "Sondern weil ich dachte, dass es die Möglichkeit gibt, dass es etwas zwischen Himmel und Hölle gibt. Oder eben etwas, was vorherbestimmt ist", so der Designer abschließend.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa