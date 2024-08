String-Blitzer und laszive Pool-Show: So trotzen Davina und Shania Geiss der Hitze!

Saint-Tropez (Frankreich) - Nackte Haut und laszive Posen bringen Follower: Das wissen auch Davina (21) und Shania Geiss (20). Mit neuen Fotos in luftiger Bademode sorgen die beiden Millionärstöchter jetzt mal wieder für Schnappatmung!

Davina (21) und Shania (20, r.) sind die Töchter von Multimillionär Robert Geiss (60). Den Sommer verbringt die Familie stets in Saint-Tropez. © Bildmontage: Instagram/davinageiss, Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Nach dem Erfolg im Gerichtsprozess um erfundene Sex-Chat-Verläufe frönt die 20-jährige Blondine in der Villa Geissini in Saint-Tropez wie gewohnt dem sorgenfreien Leben der Schönen und Superreichen.

"Ich liebe blau", schreibt Shania zu einem ihrer jüngsten Instagram-Beiträge und spielt damit auf die Hauptfarbe ihres Looks an. Lässig lehnt die 20-Jährige an einer Garten-Garnitur und trägt dabei eine blaue Stoffhose mit floralem Muster.

Aus dem Bund des leicht transparenten Beinkleids blitzt der blaue String ihres Bikinis hervor. Dazu trägt sie das passende Beach-Oberteil in trendiger Häkel-Optik. Die blonde Mähne hat sie zu einem Zopf gebunden. Ihr Make-up wirkt äußerst dezent.

Ihre Fans sind von dem heißen Anblick der jüngsten Tochter von Robert Geiss (60) restlos begeistert. Innerhalb weniger Stunden wird der Post über 50.000 Mal mit einem Like-Herz versehen. "Wer einen tollen Körper hat, soll den auch zeigen", kommentiert eine Userin.