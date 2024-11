Pikante Sex-Details! Bei Tom Kaulitz und Heidi Klum schauen die Hunde zu

Unzertrennlich: Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (35) und Supermodel Heidi Klum (51). © Screenshot/Instagram/heidiklum

Dass Supermodel Heidi bei pikanten Storys aus dem Schlafzimmer kein Blatt vor den Mund nimmt, ist inzwischen bekannt. Ehemann Tom hält sich normalerweise zurück.

Aber in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" quatscht nun auch der Tokio-Hotel-Gitarrist über interessante Gegebenheiten beim Stelldichein.

Die beiden Hunde im Hause Klum-Kaulitz - Jäger und Uschi - sind nämlich gerne mal im Schlafzimmer mit dabei.

"Jäger sitzt dann neben mir und ich hab immer das Gefühl, was der dann denkt, weil der guckt mich so an, als wenn: 'Was macht der Papa denn da mit Mama?'", lacht der 35-Jährige in der aktuellen Podcast-Folge.

Dass also zwei Augenpaare mehr beim Sex zuschauen, ist Tom und seiner Heidi nach inzwischen fünf gemeinsamen Ehejahren wohl gehörig wurscht.