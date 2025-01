Öliger Handjob in Erotik-Show: "Die Absicht ist nicht die Ejakulation!"

Mérida (Mexiko) - Daria (31) wünscht sich, dass sich ihr Freund William (35) beim Sex mehr fallen und ihr die Zügel überlässt. Dafür gibt er sich ihr in der Erotik-Show " Stranger Sins " bei einem Handjob vollkommen hin.

William Lopes de Sousa (35) und Daria (31) wollen sexuell mehr zueinanderfinden. © RTL

"Ich möchte euch bitten, in euer Vorspiel hineinzugehen. Alles ist erlaubt mit einer Ausnahme: keine Genitalien anfassen", sagt die Münchner Sexualtherapeutin Patricia Heinis zu Daria und William. "Ich hoffe, dass sie spüren können, dass das auch eine Möglichkeit ist, Sexualität zu erleben."

Die Therapeutin möchte dem Paar etwas anderes anbieten "als das, was sie die meiste Zeit machen, was eher schnell und hart und ohne Verbindung ist". Diese Art Geschlechtsverkehr hatte man bereits in der ersten Folge gesehen.

Mit zärtlichen Berührungen versucht Daria, William langsam in Stimmung zu bringen. Sie küsst seinen Oberkörper, leckt ihn ab, berührt mit ihrem Body zwar auch seine Unterhose, doch der Penis des Brasilianers bleibt verhüllt.

Und das zeigt Wirkung bei ihm: "Ich fühle mich nicht so, dass es jetzt zwingend in die nächste Stufe gehen muss, weil ich den Moment genieße."