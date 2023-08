Ex-Verfassungsschutz-Boss Maaßen: Gerät er jetzt ins Fadenkreuz der Thüringer Agenten?

Erfurt - Die Verfassungsschützer - zumindest, die in Thüringen - beschäftigen sich wohl nun intensiver mit dem ehemaligen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen (60, CDU).

In Erfurt beschäftigt man sich nun wohl intensiver mit Hans-Georg Maaßen (60, CDU), Vorsitzender der WerteUnion. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, hat der Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen "kürzlich" eine "vertrauliche Arbeitsanweisung" an seine Agenten ausgegeben. Man solle alles, was einem zu Hans-Georg Maaßen unterkomme, bitte sorgfältig aufheben. Es solle nichts weggeworfen, erst recht nichts geschreddert werden.

Die Leute im Inlandsgeheimdienst registrieren schon länger "aufmerksam", was Maaßen, politisch treibt - vor allem in Thüringen, heißt es in dem Beitrag.

Den Angaben nach werden jetzt "offene Quellen" zusammengestellt. So heiße es im Jargon des Dienstes, führt Redakteur Ronen Steinke, der seit Jahren im Milieu der Inlandsspione recherchiert, aus. In seinem Beitrag erklärt er, dass in dem Erfurter "Spionage-Bau" schon mal Maaßen-Interviews ausgedruckt und auf Papierstapel gelegt werden. Auch Twitter-Screenshots würden gemacht.

Hans-Georg Maaßen hat in der jüngsten Vergangenheit wiederholt mit seinen Aussagen für Schlagzeilen in der deutschen Medienlandschaft gesorgt - unter anderem wegen seiner Ausführungen über die Migrationspolitik.