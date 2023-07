Ex-Verfassungsschutz-Chef Maaßen schießt gegen CDU-Spitze und spricht von "Stasi-Methode"

Die "Brandmauer gegen Rechts" deutet Maaßen als eine Brandmauer "gegen alle", welche die Ideologie des "Ökosozialismus" ablehnen. Die "ehemals bürgerlich konservative" CDU habe sich zu einer linken Partei umgeformt. Zunächst in Richtung Sozialdemokratie, folglich "immer rascher" in Richtung "Ökosozialismus".

Hans-Georg-Maaßen dürfte man innerhalb der CDU wohl als eine Persona non grata bezeichnen. Immerhin wollte die Spitze der Partei den einstigen Chef des Verfassungsschutzes längst aus der Partei schmeißen. Das Kreisparteigericht in Thüringen lehnte den Ausschluss kürzlich jedoch ab.

Elmar Brok (77, CDU) sprach in Zusammenhang mit der Werteunion einst von einem "Krebsgeschwür". (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

"Gegen einzelne Personen gerichtete Maßnahmen der Zersetzung waren [...] die 'systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufes, des Ansehens und des Prestiges auf der Grundlage miteinander verbundener wahrer, überprüfbarer diskreditierender sowie unwahrer, glaubhafter, nicht widerlegbarer und damit ebenfalls diskreditierender Angaben'", heißt es unter anderem auf der Website des Bundesarchivs.



Der ehemalige Verfassungsschützer erklärt, dass innerhalb der CDU eine "rücksichtslose Feindbekämpfung" begonnen habe. Die Werteunion und ihre Mitglieder seien unter anderem ausgegrenzt worden. Das erinnert Maaßen zufolge an die einstige Stasi-Methode. Bei der Werteunion handelt es sich eigenen Angaben nach um die "konservative Basisbewegung" innerhalb der CDU/CSU.

Ihr Vorsitzender ist der Ex-Verfassungsschutz-Chef, der im Kontext der "Zersetzung" auch eine Aussage von Elmar Brok (77, CDU), ehemaliger Präsident der Union der Europäischen Föderalisten, einordnet.

Brok hatte 2020 erklärt, dass man so etwas wie die Werte-Union in der Partei gar nicht zulassen dürfe. Wenn man "solchen Leuten den Finger gibt, nehmen sie die ganze Hand". So etwas müsse "man von vornherein mit aller Rücksichtslosigkeit bekämpfen", damit "ein solches Krebsgeschwür nicht in die Partei hineinkriechen kann".